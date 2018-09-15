Смартфон Xiaomi Mi 8 Youth показали на тизерном видео

Видео демонстрирует вариант розовой градиентной расцветки гаджета. Также известно, что смартфон выйдет еще и в синих вариациях. Заметно расположение горизонтальной двойной камеры, отличающей новинку от вертикальных камер остальной серии.Немногим ранее, из источников было известно, что оснастят устройство 6,26-дюймовым LCD-дисплеем, поддерживающим Full HD+ 2280 x 1080 пикселей. Основная двойная камера поддерживает работу с 12 Мп, а фронтальная камера оборудована 24-мегапиксельной матрицей. На задней панели присутствует сканер отпечатков пальцев. В аппаратную часть внедрен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710. Скорее всего, производитель предложит базовые три конфигурации, с памятью 4+32 ГБ, 6+64 ГБ и 8+128 ГБ. Емкость аккумулятора составит 3250 мАч. Работать смартфон будет на базе операционной системы Android 8.1 Oreo.Официально дебютирует Xiaomi Mi 8 Youth 19 сентября 2019 года. Интересны цветовые варианты, предложенные производителем, причем составят они более десятка цветов, включающих сиренево-золотые и сине-фиолетовые градиенты.