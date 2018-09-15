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Тата Блюменкранц подает плохой пример своей маленькой дочери Бетти

Отношения участников телепроекта «Дом-2» Таты и Валеры Блюменкранц, которые вернулись в периметр и отправились на Остров любви для того, чтобы спасти свою семью, портятся с каждым днем в больше и больше.

Причем если до прихода на реалити-шоу супруги просто находились на грани развода, то теперь они намерены вообще не общаться и не пересекаться друг с другом.

Тата Блюменкранц подает плохой пример своей маленькой дочери Бетти


Стоит отметить, что агрессивно ведет себя не только глава семейства, но и молодая мамочка. Так, за последние пару дней зрители заметили, что Тата ведет себя слишком вызывающе и даже позволяет себе материться при маленькой дочери, абсолютно не думая о последствиях такого поведения.

Также поклонники телестройки вспомнили, что какое-то время назад девушка и сама жаловалась на свою маму, Марину Тристановну, которая тоже материлась и даже плевалась в лицо, когда ругалась.

Тата Блюменкранц подает плохой пример своей маленькой дочери Бетти


По мнению публики, Тата, даже осознавая ошибки своей родительницы, ведет себя точно также по отношению к маленькой Бетти, которая сейчас внимательно следит за моделью поведения мамы и, когда вырастет, наверняка будет вести себя подобным образом.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:43
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