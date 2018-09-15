Ученые: Стереотипы влияют на взаимоотношения людей

Нейробиологи, в качестве доказательства этой теории, провели эксперимент, в котором добровольцы должны были разделить людей по личным качествам, относя их к дипломатам или к диктаторам. Другие должны были оценить людей, распределив среди них определенное количество денег по собственному усмотрению. Стало ясно, что наиболее дипломатичным предлагали самые маленькие суммы, а людям с диктаторскими качествами отдавали часть средств намного больше, при этом себе оставляя меньшую долю.Для подтверждения этой теории ученые изучили информацию канадского рынка труда, в результате им удалось выяснить, что будущее человека зависит от внешнего вида и его качеств. Социальные стереотипы оказались сильны настолько, что ситуацию, которая сложится в обществе с человеком, можно спрогнозировать заранее. Для этого достаточно просто определить диктатор он или дипломат.