К 2021 году в Дубае построят "Марсианский город"
К 2021 году в Дубае построят «Марсианский город». Насер ар-Рашеди, являющийся главой космического агентства ОАЭ, отметил, что на сегодняшний день проект пребывает на финальной стадии разработки.
Научно ориентированный специальный район располагается на окраине эмирата. Исследователи в нём постараются полностью воссоздать условия Красной планеты, а также начать разработку всех современных приборов, требуемых для жизнедеятельности в рамках данной планеты. В 2021 году после запуска проекта ученые деятели будут проводить дополнительные специальные тестирования. Уже после этого начнется сама разработка.
Шейхом Мухаммедо бен Рашид Аль Мактумом раньше уже говорилось о проекте. Он отмечал, что в будущем результаты исследований будут использовать в рамках очередной миссии на Марс, которую организовало космическое агентство Дубая.
Научно ориентированный специальный район располагается на окраине эмирата. Исследователи в нём постараются полностью воссоздать условия Красной планеты, а также начать разработку всех современных приборов, требуемых для жизнедеятельности в рамках данной планеты. В 2021 году после запуска проекта ученые деятели будут проводить дополнительные специальные тестирования. Уже после этого начнется сама разработка.
Шейхом Мухаммедо бен Рашид Аль Мактумом раньше уже говорилось о проекте. Он отмечал, что в будущем результаты исследований будут использовать в рамках очередной миссии на Марс, которую организовало космическое агентство Дубая.
Технологии / Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:10