К 2021 году в Дубае построят "Марсианский город"

Научно ориентированный специальный район располагается на окраине эмирата. Исследователи в нём постараются полностью воссоздать условия Красной планеты, а также начать разработку всех современных приборов, требуемых для жизнедеятельности в рамках данной планеты. В 2021 году после запуска проекта ученые деятели будут проводить дополнительные специальные тестирования. Уже после этого начнется сама разработка.Шейхом Мухаммедо бен Рашид Аль Мактумом раньше уже говорилось о проекте. Он отмечал, что в будущем результаты исследований будут использовать в рамках очередной миссии на Марс, которую организовало космическое агентство Дубая.