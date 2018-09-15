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К 2021 году в Дубае построят "Марсианский город"

К 2021 году в Дубае построят «Марсианский город». Насер ар-Рашеди, являющийся главой космического агентства ОАЭ, отметил, что на сегодняшний день проект пребывает на финальной стадии разработки.

К 2021 году в Дубае построят "Марсианский город"


Научно ориентированный специальный район располагается на окраине эмирата. Исследователи в нём постараются полностью воссоздать условия Красной планеты, а также начать разработку всех современных приборов, требуемых для жизнедеятельности в рамках данной планеты. В 2021 году после запуска проекта ученые деятели будут проводить дополнительные специальные тестирования. Уже после этого начнется сама разработка.

Шейхом Мухаммедо бен Рашид Аль Мактумом раньше уже говорилось о проекте. Он отмечал, что в будущем результаты исследований будут использовать в рамках очередной миссии на Марс, которую организовало космическое агентство Дубая.

 
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Технологии / Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:10
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