Экс-участник «Дома-2» Вальтер Соломенцев – супруге: «Думаешь, мне слабо с другими сделать троих детей?»

«Я самое лучшее исключение на свете, Вальтер, которое подарило тебе троих детей», - заявила супруга Вальтера Соломенцева экс-звезде «Дома-2».

«Ты думаешь, мне слабо с другими еще троих детей сделать? Не это рекорд, не это достижение. Говорят же, детьми мужика нельзя завоевать», - ответил бывший священник жене Галине.

«Вальтер дал мне и детям денег, сказал, что нас не оставит. Алименты для старших сыновей были назначены еще в прошлом году. У младшего сына в документах прочерк в графе «отец», потому что мы не женаты», - рассказывала супруга Вальтера Соломенцева.

«Маша уникальный, особенный человек, интеллектуально зрелый и эмоциональный полноценный! Рядом с ней все мужчины будут чувствовать себя ущербными и потому брачных союз с ней, конечно же, не потянут. А бегать в поисках такого же биопсихологического феномена она может до пенсии. Сложив воедино ее и свои особенности, я сделал ей дружеское предложение, над которым попросил хорошенько поразмышлять. Предложил зачать малыш»,- заявлял Вальтер Соломенцев своим преданным подписчикам.

«Привет, Мария. Ты красивая и талантливая женщина..Прочел статью о твоей нужде, о твоем глубоком желании иметь ребенка и прослезился. Так и быть, готов предложить свою дружескую помощь. Родить до конца года уже не успеть, но зачать мы вполне успеем», - написал Вальтер Соломенцев Марии Кохно.

30-летний Вальтер Соломенцев пришел на прославленную телестройку «Дом-2» находясь официально в браке, в котором подрастает двое несовершеннолетних детей. Строя отношения на телепроекте, бывший священнослужитель время от времени возвращался к законной супруге, что привело к тому, что женщина подарила мужчине третьего наследника.По словам супруги Соломенцева, она очень рада тому, что ее бывший муж вернулся в семью, ведь этим летом они стали многодетными родителями. Нужно сказать, что невзирая на огромнейшее количество проблем и тех или иных трудностей, которые постоянно возникали и продолжают возникать в отношениях супругов, Галина всегда честно признавалась, что очень сильно любит мужа и именно поэтому закрывает глаза на его постоянные измены и предательства.Несколько часов назад бывший участник реалити-шоу «Дом-2» опубликовал у себя на страничке в социальной сети Instagram новый видеоролик, на котором подтвердил, что в его семействе наконец-таки воцарился мир и гармония. Как стало известно, после нескольких громких скандалов с любовницей Олесей Лисовской, Вальтер Соломенцев решил провести немного времени со своими самыми родными людьми – детьми.На видеоролике, который в личном микроблоге разместил Вальтер Соломенцев, 30-летний мужчина гуляет в столичном парке с еще законной супругой Галиной и наследниками. Правда, по словам многочисленных интернет-пользователей, бывший священнослужитель не изменил своего презрительного и наплевательского отношения к жене.Нужно сказать, что несколько секунд на лице Галины читалось недовольство, тем не менее, женщина в очередной раз не захотела устраивать законному супругу скандал и довольно мягко ответила Вальтеру Соломенцеву. Только вот фолловеры не стали сдерживать своих эмоций и не постеснялись в выражениях.Как оказалось, тех, кто довольно давно знает Вальтера Соломенцева, такое поведение 30-летнего бывшего священнослужителя ничуть не удивило, ведь не так давно мужчина во всеуслышание и на всю страну заявлял, что любит и желает только Олесю Лисовскую из скандального реалити-шоу «Дом-2», но при этом проводил время с еще законной супругой.Все хорошо знают, что одно из таких возвращений в семью закончилось очередной беременностью Галины и появлением на свет еще одного наследника Вальтера Соломенцева. А буквально через несколько недель после выписки малыша с мамой из роддома, экс-участник «Дома-2», не задумываясь, оставил свое многодетное семейство и улетел с любовницей отдыхать в теплые края.Стоит вспомнить, что несколько недель назад в Сети появилась информация о том, что бывший священнослужитель предложил помощь своей близкой подруге – Марии Кохно, которая на сегодняшний день так мечтает обзавестись семьей и наследниками. Как оказалось, Вальтер Соломенцев предложил девушке помочь решить данный вопрос.Тогда по социальным сетям с невероятной скоростью распространился скрин сообщения бывшего участника реалити-шоу «Дома-2», которое он отправил Марии Кохно.Следует подчеркнуть, что тогда подобное сообщение Вальтера Соломенцева не на шутку разгневало огромнейшее количество интернет-пользователей, которые принялись просто-таки забрасывать 30-летнего мужчину нелицеприятными высказываниями и сообщениями.По мнению телезрителей «Дома-2», бывшему священнослужителю нужно срочно обратиться за помощью к психиатру, ведь в последнее время буквально все действия звезды реалити тяжело назвать нормальными.