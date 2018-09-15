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Эксперты: Авто с пробегом начали активно дешеветь в России

Транспортные средства с пробегом начали активно дешеветь в России. Специалисты компании CarPrice отмечают, что сейчас средняя стоимость авто на вторичном рынке составляет около 477 000 рублей.

Эксперты: Авто с пробегом начали активно дешеветь в России


На отечественном авторынке самым востребованными являются транспортными средства, которые выпустили 10 – 15 лет назад. Второе место заняли автомобили возрастом до шести лет. В свою очередь их количество составляет около 20 процентов от вторичного автомобильного рынка РФ. По словам специалистов, средняя стоимость подержанных авто в текущем году уменьшилась на пять процентов. Ситуация на первичном рынке авто выглядит немного по-другому. Стоимость новых автомобилей за последние восемь месяцев повысилась на четыре процента.

Экспертами отмечается, что эта тенденция может обуславливаться ослаблением курса отечественной валюты, а также многочисленными внешними факторами. На вторичном авторынке ситуацию связывают с увеличением возраста, а также пробега транспортных средств.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:24
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