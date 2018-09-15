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Экс-военный секретного подразделения США рассказал правду о пришельцах

Бывший военный секретного подразделения США заявил, что человечество сильно заблуждается в своем представлении о пришельцах. При этом он раскрыл настоящую правду об инопланетных гостях.

Экс-военный секретного подразделения США рассказал правду о пришельцах


Бывшему сотруднику лаборатории военно-морских исследований США Дэну Баришу в 1986 году предложили работу в университете Лас-Вегаса, где проходили секретные разработки, а в 1987 году он работал уже в Канцелярии правительства штата Невада. В 1989 году сотрудники секретной службы получили образцы тканей неизвестных объектов. Цель исследования этих образцов для них тоже оставалась неизвестной.

Постепенно правда стала открываться, когда военные переключились на проект «Sharp Storm», когда он был доставлен в часть «Зоны 51» в подземную лабораторию «IV век». Именно там и открылась вся истина о том, что пришельцы существуют. Баришу удалось изучить различные типы «летающих тарелок». Одна из них имела название «Area 5», а другая разбилась в Розуэлле в 1947 году.

Экс-военный секретного подразделения США рассказал правду о пришельцах


Позднее выяснилось, что военные сотрудничали с инопланетянами. В секретном отделе были данные об НЛО из созвездия Орион. Кроме того, была и копия договора главы США Эйзенхауэра о неразглашении этой информации.

Экс-военный считает, что человечество имеет неправильное представление о пришельцах. По его словам, пришельцы – это существа, которые прибывают с других планет, а инопланетные гости – это люди будущего, которые научились путешествовать во времени. Бариш рассказал, что инопланетян можно поделить на четыре группы, имеющих разное обозначение. Например, буква R – это время и год, то есть R24 – это инопланетный гость возрастом 24 000 лет из будущего. Эксперт отметил, что все они страдали от мучительных болезней, однако лекарство разработать не удалось.

Американец убежден, что у братьев по разуму были цели наладить дружественный контакт с землянами. Общаясь с одним из них, военный рассказал, что гуманоид ему телепатически передал информацию о том, что две трети человечества погибнет в ядерной катастрофе, и выживут лишь те, кто спрячется под землей или же переместятся в пространстве. Таким образом, Дэн Бариш сделал вывод, что планету Земля посещают путешественники во времени, но никак не пришельцы с других планет.

Эйзенхауэр Дуайт сам лично встречался с группой гуманоидов, чтобы избежать очевидной ядерной катастрофы. В ходе этих встреч решались вопросы дипломатического характера между цивилизациями. В процессе одной из таких встреч, президент дал «добро» на похищение людей с целью изучения, но лишь при условии, что те не будут страдать и помнить, что с ними произошло. В подарок глава правительства получил от инопланетян куб восьми сантиметров в ширину и восьми в длину, способный предсказать будущее.

Бариш также добавил, что секретная лаборатория содержит несколько гибридов приборов, которые изготовлены по технологиям инопланетных гостей.

Из вышесказанного следует вывод: потомки людей знают, как перемещаться во времени, и они регулярно это делают. Сам Дэн Бариш также упомянул, что видел «лицо смерти» в рамках одного из экспериментов с прибором Looking Glass, который используется для просмотра будущих событий.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 14:48
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