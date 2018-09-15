Белый Xiaomi Mi 8 с 8 ГБ памяти поступил в продажу

Разработчики оснастили Xiaomi Mi 8 корпусом из стекла и металла, а также 6,21-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2248:1080 пикселей и соотношением 18,7:9. В смартфоне топовый процессор Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативная и встроенная память 64/128/256 ГБ, также имеется двойная камера на 12-мегапикселей с AI-возможностями, которую DxO Mark оценили в 105 очков, а это больше, чем у iPhone X. Новинка обладает системой 3D-сканирования лица и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, но только в спецверсии Mi8 Explorer Edition.Аккумулятор Xiaomi Mi 8 с беспроводной зарядкой на 3500 мАч и ОС Android 8.1 Oreo с MIUI 10.