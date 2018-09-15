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Эксперты: IPhone XS является самым мощным смартфоном на рынке мобильных устройств

IPhone XS является самым мощным смартфоном в рамках рынка мобильных устройств. Тест в бенчмарке AnTuTu показал, что устройство опередило ближайших конкурентов. Модель получила максимальный бал в истории.

Эксперты: IPhone XS является самым мощным смартфоном на рынке мобильных устройств


Гаджет смог набрать 363 000 баллов. Ближайший результат смартфона на ОС Android составлял 290 000 баллов. Речь в этом случае идёт об устройствах с процессором Snapdragon 845. Теперь модель от Apple стала по производительности единоличным лидером. Таких показателей iPhone XS добился за счёт нового процессора A12 Bionic. Модель работает на семинанометровой технологии, оставаясь единственным в своём роде. Прочие производители могут предложить только 10-нанометровый техпроцесс. "Яблочный" чип стал мощнее, меньше потребляет энергии. Это положительно скажется в итоге на времени работы устройства.

Доминирование iPhone XS в ближайшее время останется подавляющим, потому что только через месяц представят смартфон версии Huawei Mate 20. Основой модели станет процессор с семинанометровым техпроцессом. Пока неизвестно, сможет ли версия Kirin 980 стать достойным конкурентом чипу от Apple.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:10
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