Эксперты: IPhone XS является самым мощным смартфоном на рынке мобильных устройств

Гаджет смог набрать 363 000 баллов. Ближайший результат смартфона на ОС Android составлял 290 000 баллов. Речь в этом случае идёт об устройствах с процессором Snapdragon 845. Теперь модель от Apple стала по производительности единоличным лидером. Таких показателей iPhone XS добился за счёт нового процессора A12 Bionic. Модель работает на семинанометровой технологии, оставаясь единственным в своём роде. Прочие производители могут предложить только 10-нанометровый техпроцесс. "Яблочный" чип стал мощнее, меньше потребляет энергии. Это положительно скажется в итоге на времени работы устройства.Доминирование iPhone XS в ближайшее время останется подавляющим, потому что только через месяц представят смартфон версии Huawei Mate 20. Основой модели станет процессор с семинанометровым техпроцессом. Пока неизвестно, сможет ли версия Kirin 980 стать достойным конкурентом чипу от Apple.