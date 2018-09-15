Эксперты: IPhone XS является самым мощным смартфоном на рынке мобильных устройств
IPhone XS является самым мощным смартфоном в рамках рынка мобильных устройств. Тест в бенчмарке AnTuTu показал, что устройство опередило ближайших конкурентов. Модель получила максимальный бал в истории.
Гаджет смог набрать 363 000 баллов. Ближайший результат смартфона на ОС Android составлял 290 000 баллов. Речь в этом случае идёт об устройствах с процессором Snapdragon 845. Теперь модель от Apple стала по производительности единоличным лидером. Таких показателей iPhone XS добился за счёт нового процессора A12 Bionic. Модель работает на семинанометровой технологии, оставаясь единственным в своём роде. Прочие производители могут предложить только 10-нанометровый техпроцесс. "Яблочный" чип стал мощнее, меньше потребляет энергии. Это положительно скажется в итоге на времени работы устройства.
Доминирование iPhone XS в ближайшее время останется подавляющим, потому что только через месяц представят смартфон версии Huawei Mate 20. Основой модели станет процессор с семинанометровым техпроцессом. Пока неизвестно, сможет ли версия Kirin 980 стать достойным конкурентом чипу от Apple.
Гаджет смог набрать 363 000 баллов. Ближайший результат смартфона на ОС Android составлял 290 000 баллов. Речь в этом случае идёт об устройствах с процессором Snapdragon 845. Теперь модель от Apple стала по производительности единоличным лидером. Таких показателей iPhone XS добился за счёт нового процессора A12 Bionic. Модель работает на семинанометровой технологии, оставаясь единственным в своём роде. Прочие производители могут предложить только 10-нанометровый техпроцесс. "Яблочный" чип стал мощнее, меньше потребляет энергии. Это положительно скажется в итоге на времени работы устройства.
Доминирование iPhone XS в ближайшее время останется подавляющим, потому что только через месяц представят смартфон версии Huawei Mate 20. Основой модели станет процессор с семинанометровым техпроцессом. Пока неизвестно, сможет ли версия Kirin 980 стать достойным конкурентом чипу от Apple.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:10