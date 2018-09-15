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В Свердловской области шестеро детей пострадали в пожаре в частном доме

В городе Ивдель Свердловской области, в результате пожара в одном из домов частного сектора, пострадали шестеро детей. Сейчас они доставлены в больницу.

В Свердловской области шестеро детей пострадали в пожаре в частном доме


Четверо детей отравились угарным газом, еще у двоих определены ожоги II и III степени. Возраст младшего пострадавшего ребенка один год, самому старшему пятнадцать лет.

Согласно предварительным данным, проживала в доме 31-летняя женщина, мать шестерых детей. Проснувшись ночью, женщина почувствовала запах дыма и стала задыхаться. Как рассказала пострадавшая, началось возгорание на кухне, около печки.

Она сразу стала выводить из дома детей и пыталась подручными средствами сбить огонь. За это время он распространился на окружающие двор постройки. В настоящее время выясняются причины образования пожара и оценивается причиненный огнем ущерб.

 
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Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:33
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