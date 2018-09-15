Планшет Xiaomi Mi Pad 4 получил MIUI 10 с улучшенной функцией разделенного дисплея

Программное обеспечение приносит сходные изменения для соответствующих версий смартфонов, но в планшетах всё же имеются определенные отличия. К примеру, введена новая функция разделения дисплея, и помимо соотношений сторон 1:1 и 1:3, появилась и новая – 1:2. Поэтому, можно с уверенностью заявить, что планшеты Xiaomi получают немалое сходство с интерфейсом персональных компьютеров.Стоит выделить и новое расположение выпадающего меню – оно теперь располагается в центре, а вот регулировка звука находится справа. Добавим, что премьера Xiaomi Mi Pad 4 и Xiaomi Mi Pad 4 Plus состоялась в июле и августе соответственно.