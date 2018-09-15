АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили iPhone XR и iPhone 8
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Лев Лещенко рассказал о разводе с Аллой Абдаловой

Певец Лев Лещенко рассказал о деталях развода с первой женой Аллой Абдаловой. Окончательный разрыв отношений произошел в 1976 году, когда артист начал встречаться с Ириной Багудиной, своей будущей супругой.

Лев Лещенко рассказал о разводе с Аллой Абдаловой


Последние 40 лет Лев Лещенко состоит в браке со своей второй женой, а некоторые его поклонники не знали, что у певца была еще одна супруга. В автобиографии артист рассказал, как начинались его отношения с Ириной Багудиной и поведал о разводе с Аллой Абдаловой. Первый брак исполнителя, продолжавшийся 10 лет, но его нельзя было назвать удачным.

Лев Лещенко рассказал о разводе с Аллой Абдаловой


Когда Лев Лещенко встретил Ирину Багудину, он решил не откладывать неприятный разговор с супругой. Певец рассказал, что Алла Абдалова, когда он приехал домой, абсолютно без эмоций выставила два его чемодана на лестничную площадку и захлопнула дверь. Видимо, кто-то уже сообщили ей, что ее супруг встретил другую женщину.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:42
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктор Дробыш снова дал едкий комментарий в адрес
Планшет Xiaomi Mi Pad 4 получил MIUI 10 с
Соцсеть «ВКонтакте» провела масштабное обновление
Состоялась премьера музыкального проекта
Эксперты: Авто с пробегом начали активно дешеветь
Центробанк оценил вклад повышения пенсионного
Пользователи Instagram затравили Ксению Собчак за
Евгения Феофилактова хочет отдать своего
Поклонники экс-участника «Дома-2» Гогена Солнцева
Эксперты: IPhone XS является самым мощным
Ученые назвали понижающие риск ранней смерти
Лена Хромина считает, что Ирина Пинчук решила
Тата Блюменкранц подает плохой пример своей
Лев Лещенко рассказал о разводе с Аллой Абдаловой
В России могут стартовать продажи нового флагмана
Ученые обнаружили в структуре растений
К 2021 году в Дубае построят "Марсианский город"
Экс-участник «Дома-2» Вальтер Соломенцев –
Фанаты сравнили певицу Глюкозу с фарфоровой куклой
В России официально начались продажи Samsung
В Свердловской области шестеро детей пострадали в
Швейцарец запечатлел лицо инопланетянина во время
В Ижевске сторож садового массива спаивал и
Эксперты сравнили iPhone XR и iPhone 8
Четыре человека погибли в ДТП с маршруткой в
В Москве после селфи со статуей в ресторане
В Кузбассе пожилые любовники избили друг друга
Звезда телешоу «Пацанки» подралась с обидчицей во
Американские ученые запустили геномный «Ноев
Эксперты назвали главные недостатки бюджетного
Просмотреть все новости