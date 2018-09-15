Лев Лещенко рассказал о разводе с Аллой Абдаловой
Певец Лев Лещенко рассказал о деталях развода с первой женой Аллой Абдаловой. Окончательный разрыв отношений произошел в 1976 году, когда артист начал встречаться с Ириной Багудиной, своей будущей супругой.
Последние 40 лет Лев Лещенко состоит в браке со своей второй женой, а некоторые его поклонники не знали, что у певца была еще одна супруга. В автобиографии артист рассказал, как начинались его отношения с Ириной Багудиной и поведал о разводе с Аллой Абдаловой. Первый брак исполнителя, продолжавшийся 10 лет, но его нельзя было назвать удачным.
Когда Лев Лещенко встретил Ирину Багудину, он решил не откладывать неприятный разговор с супругой. Певец рассказал, что Алла Абдалова, когда он приехал домой, абсолютно без эмоций выставила два его чемодана на лестничную площадку и захлопнула дверь. Видимо, кто-то уже сообщили ей, что ее супруг встретил другую женщину.
Последние 40 лет Лев Лещенко состоит в браке со своей второй женой, а некоторые его поклонники не знали, что у певца была еще одна супруга. В автобиографии артист рассказал, как начинались его отношения с Ириной Багудиной и поведал о разводе с Аллой Абдаловой. Первый брак исполнителя, продолжавшийся 10 лет, но его нельзя было назвать удачным.
Когда Лев Лещенко встретил Ирину Багудину, он решил не откладывать неприятный разговор с супругой. Певец рассказал, что Алла Абдалова, когда он приехал домой, абсолютно без эмоций выставила два его чемодана на лестничную площадку и захлопнула дверь. Видимо, кто-то уже сообщили ей, что ее супруг встретил другую женщину.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:42