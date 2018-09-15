Ученые: В прыжках из воды гигантская акула побеждает большую белую

Большие белые акулы уступают по размерам синей в три раза. До этих дней считалось, что только они способны выпрыгивать из воды с такой скоростью.Для опровержения этого факта биологи из Ирландии, Израиля, Великобритании и ЮАР провели исследование под руководством Джонатана Хаутона из университета Белфаста. По результатам 27 видео гигантских акул было установлено, что они выпрыгивают из воды со скоростью 4,9 м/сек. Большая белая акула была снята на видео 22 раза и скорость её прыжка составляет 4,8 м/сек.Средняя скорость передвижения гигантской акулы - до 4 км/ч. Считалось, что она самая медлительная. Её максимальная длина может достигать 10 метров. Белые акулы плавают со скоростью 40 км/ч, что соответственно в 10 раз быстрее, а во время охоты они могут и увеличивать свою скорость.Для учёных оказалось не понятным, почему синие акулы развили в себе такие навыки. По многим версиям, это происходит потому, что таким способом они чистят себя от морских паразитов либо привлекают партнёров.