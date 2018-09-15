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Эксперты сравнили iPhone XR и iPhone 8
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Эксперты сравнили iPhone XR и iPhone 8

Эксперты сравнили презентованный в начале недели iPhone XR с iPhone 8. По словам специалистов, несмотря на отсутствие двойного модуля камеры, прибор имеет явные преимущества перед более ранней версией.

Эксперты сравнили iPhone XR и iPhone 8


Apple iPhone 8 и 8 Plus имеют стандарт разблокировки при помощи Touch ID. В новом смартфоне его решили заменить на сканер лица. Также iPhone Xr располагает более качественным материалом корпуса. Вместо металлической задней стенки на нем установили керамическую панель, позволяющую применять беспроводную зарядку.

iPhone XR имеет одну основную камеру в отличие от представителя восьмого поколения. Среди его особенностей также стоит выделить более объемную батарею. Главным недостатком смартфона является его дисплей стандарта LCD, немного устаревшего из-за некачественной цветопередачи.

iPhone XR весит всего 194 грамма, что немного легче iPhone 8. По словам экспертов, разница всего в несколько граммов при постоянном использовании играет важную роль. Еще одним весомым различием между смартфонами является их стоимость.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:11
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