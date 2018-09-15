В Ижевске сторож садового массива спаивал и насиловал подростков

45-летний мужчина предлагал своим жертвам пиво, после опьянения подростки теряли контроль над собой, воспользовавшись ситуацией, насильник и совершал противоправные действия над детьми. Задержан преступник благодаря местной жительнице, она услышала подозрительные крики и поставила в известность правоохранительные органы.Уже удалось установить два факта совершенных преступлений, произошедших в 2014 и 2017 годах.