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Четыре человека погибли в ДТП с маршруткой в Ленобласти

В Ленобласти в результате ДТП погибли четыре человека. Инцидент произошел в ночь на 15 сентября в Волосовском районе. Участниками аварии стали два транспортных средства.

Четыре человека погибли в ДТП с маршруткой в Ленобласти


Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что произошло столкновение маршрутки Mercedes с его одним автомобилем. В результате скончался водитель первого транспортного средства и трое пассажиров.

В тяжелом состоянии находится один пострадавший. Более подробная информация не сообщается.

 
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Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:10
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