Четыре человека погибли в ДТП с маршруткой в Ленобласти
В Ленобласти в результате ДТП погибли четыре человека. Инцидент произошел в ночь на 15 сентября в Волосовском районе. Участниками аварии стали два транспортных средства.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что произошло столкновение маршрутки Mercedes с его одним автомобилем. В результате скончался водитель первого транспортного средства и трое пассажиров.
В тяжелом состоянии находится один пострадавший. Более подробная информация не сообщается.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что произошло столкновение маршрутки Mercedes с его одним автомобилем. В результате скончался водитель первого транспортного средства и трое пассажиров.
В тяжелом состоянии находится один пострадавший. Более подробная информация не сообщается.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:10