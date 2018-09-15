В России могут стартовать продажи нового флагмана Telluride от KIA
Южнокорейская компания KIA может начать продавать новый флагман Telluride в России. Внедорожник придет на смену Sorento, Mohave, а также прайм-версии Sorento.
Новую модель снабдят мощным двигателем V6 на 3,3 литра, таком же самом, который дает до 295 лошадиных силы на обычном Sorento.
Специалисты пророчат, что сам флагман будет содержать под капотом около 270 лошадиных сил. Трансмиссия будет автоматической с восемью ступенями, и восемью местами в салоне, а коробку передач не удастся заменить на механику. Таким образом, новое авто будет собрано на базе значительно обновленной платформы Sorento.
Стоит отметить, что аналитики настаивают на выпуске гибридной версии. Салон снабдят головным устройством с широким экраном, однако приборная панель и магнитола будут механические.
Новую модель снабдят мощным двигателем V6 на 3,3 литра, таком же самом, который дает до 295 лошадиных силы на обычном Sorento.
Специалисты пророчат, что сам флагман будет содержать под капотом около 270 лошадиных сил. Трансмиссия будет автоматической с восемью ступенями, и восемью местами в салоне, а коробку передач не удастся заменить на механику. Таким образом, новое авто будет собрано на базе значительно обновленной платформы Sorento.
Стоит отметить, что аналитики настаивают на выпуске гибридной версии. Салон снабдят головным устройством с широким экраном, однако приборная панель и магнитола будут механические.
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Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 11:28