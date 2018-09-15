В России могут стартовать продажи нового флагмана Telluride от KIA

Новую модель снабдят мощным двигателем V6 на 3,3 литра, таком же самом, который дает до 295 лошадиных силы на обычном Sorento.Специалисты пророчат, что сам флагман будет содержать под капотом около 270 лошадиных сил. Трансмиссия будет автоматической с восемью ступенями, и восемью местами в салоне, а коробку передач не удастся заменить на механику. Таким образом, новое авто будет собрано на базе значительно обновленной платформы Sorento.Стоит отметить, что аналитики настаивают на выпуске гибридной версии. Салон снабдят головным устройством с широким экраном, однако приборная панель и магнитола будут механические.