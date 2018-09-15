В Москве после селфи со статуей в ресторане женщина попала в реанимацию
В Москве посетительница одного из ресторанов оказалась в реанимации, после того, как решила сделать селфи со статуей. Все дело в том, что женщина получила серьезные травмы.
Инцидент произошел в пятницу, 14 сентября, сам же ресторан находился возле станции столичного метро «Теплый стан». Сообщается, что 48-лентяя москвичка взобралась на статую, попыталась сфотографировать себя, но неожиданно сорвалась вниз.
На место ЧП оперативно прибыли сотрудники скорой помощи. После первичного осмотра они приняли решение о госпитализации. Пока о состоянии здоровья москвички ничего не сообщается.
Инцидент произошел в пятницу, 14 сентября, сам же ресторан находился возле станции столичного метро «Теплый стан». Сообщается, что 48-лентяя москвичка взобралась на статую, попыталась сфотографировать себя, но неожиданно сорвалась вниз.
На место ЧП оперативно прибыли сотрудники скорой помощи. После первичного осмотра они приняли решение о госпитализации. Пока о состоянии здоровья москвички ничего не сообщается.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:00