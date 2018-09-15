В Кузбассе пожилые любовники избили друг друга инструментами

Участники семейного конфликта уже задержаны. В результате него травму головы получил 62-летний мужчина. Оказывается, во время застолья он поругался со своей сожительницей. Ссора через некоторое время переросла в драку.В какой-то момент у женщины и мужчины в руках оказались металлический совок и молоток. Строительным инструментом хозяин жилплощади ударил возлюбленную по руке. В ответ он получил удар металлическим предметом.Пострадавшему потребовалась помощь медиков, поскольку необходимо было остановить кровь. Во всем случившемся разбираются сотрудники полиции.