В Кузбассе пожилые любовники избили друг друга инструментами
В Кузбассе пожилые любовники стали избивать друг друга инструментами. Инцидент был зафиксирован в населенном пункте Тяжин в доме, расположенном на улице Вокзальная.
Участники семейного конфликта уже задержаны. В результате него травму головы получил 62-летний мужчина. Оказывается, во время застолья он поругался со своей сожительницей. Ссора через некоторое время переросла в драку.
В какой-то момент у женщины и мужчины в руках оказались металлический совок и молоток. Строительным инструментом хозяин жилплощади ударил возлюбленную по руке. В ответ он получил удар металлическим предметом.
Пострадавшему потребовалась помощь медиков, поскольку необходимо было остановить кровь. Во всем случившемся разбираются сотрудники полиции.
Участники семейного конфликта уже задержаны. В результате него травму головы получил 62-летний мужчина. Оказывается, во время застолья он поругался со своей сожительницей. Ссора через некоторое время переросла в драку.
В какой-то момент у женщины и мужчины в руках оказались металлический совок и молоток. Строительным инструментом хозяин жилплощади ударил возлюбленную по руке. В ответ он получил удар металлическим предметом.
Пострадавшему потребовалась помощь медиков, поскольку необходимо было остановить кровь. Во всем случившемся разбираются сотрудники полиции.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 09:48