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В Кузбассе пожилые любовники избили друг друга инструментами

В Кузбассе пожилые любовники стали избивать друг друга инструментами. Инцидент был зафиксирован в населенном пункте Тяжин в доме, расположенном на улице Вокзальная.

В Кузбассе пожилые любовники избили друг друга инструментами


Участники семейного конфликта уже задержаны. В результате него травму головы получил 62-летний мужчина. Оказывается, во время застолья он поругался со своей сожительницей. Ссора через некоторое время переросла в драку.

В какой-то момент у женщины и мужчины в руках оказались металлический совок и молоток. Строительным инструментом хозяин жилплощади ударил возлюбленную по руке. В ответ он получил удар металлическим предметом.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков, поскольку необходимо было остановить кровь. Во всем случившемся разбираются сотрудники полиции.

 
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Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 09:48
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