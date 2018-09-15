Ученые назвали понижающие риск ранней смерти продукты

Специалисты следили за состоянием здоровья добровольцев в течение 16 лет и смогли выяснить, что у тех, кто регулярно употреблял фрукты, овощи, хлеб из цельного зерна, кофе, сухие завтраки, оливковое масло, обезжиренный сыр, орехи и шоколад, риск ранней смерти значительно снижался. Кроме того, такое питание помогает уменьшить риск смерти от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.Исследователи особо отметили, что свою смерть ускоряют те, кто увлекается употреблением субпродуктов, мяса, газированных напитков и чипсов.