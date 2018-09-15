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Ученые назвали понижающие риск ранней смерти продукты

Ученые выяснили, что существенно понизить риск ранней смерти можно употребляя некоторые продукты, которые способствуют уменьшению воспалительных процессов. Данные были проверены в ходе исследования, участниками которого стали более 68 тысяч человек, возраст от 45 до 83 лет.

Ученые назвали понижающие риск ранней смерти продукты


Специалисты следили за состоянием здоровья добровольцев в течение 16 лет и смогли выяснить, что у тех, кто регулярно употреблял фрукты, овощи, хлеб из цельного зерна, кофе, сухие завтраки, оливковое масло, обезжиренный сыр, орехи и шоколад, риск ранней смерти значительно снижался. Кроме того, такое питание помогает уменьшить риск смерти от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи особо отметили, что свою смерть ускоряют те, кто увлекается употреблением субпродуктов, мяса, газированных напитков и чипсов.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:56
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