Состоялась премьера музыкального проекта «Голос.60+»

В первом сезоне проекта «Голос.60+» будет только четыре выпуска. На прослушиваниях отбирают по четыре конкурсанта для двух эпизодов, далее пройдёт раунд нокаутов и в завершении – финал. Не забыли и о наставниках, для них также пройдёт конкурс, на котором будет определён лучший наставник сезона.Все конкурсанты старше своих наставников, за исключением Льва Валерьяновича, он единственный преподаватель, которому 76 лет.Дмитрий Нагиев прокомментировал, что проект направлен на исполнение мечты каждого конкурсанта. Они проживают долгую жизнь, посвящая её родным и близким, а теперь настало время исполнить свою мечту.Первый конкурсант Сергей Курзанов, которому 64 года, исполнил известный хит Чака Бери. Он выбрал себе в наставники Пелагею. Следующие конкурсанты: Олег Пастухов, 60 лет, и Наталья Бутусова, 61 год, также попали к Пелагее.В качестве наставника Валерия Меладзе выбрали следующие конкурсанты: Наталья Спевак, 67 лет, с серенадой Гленна Миллера; Геннадий Ким, 62 года, исполнивший композицию Адриано Челентано; Сергей Манукян, джазовый исполнитель, который исполнил в обработке известный битловский хит, к нему повернулись все наставники.Дебютант Лев Лещенко также не остался один. Его выбрал Евгений Стругальский, 80 лет, самый взрослый участник проекта.В команду Леонида Агутина тоже попал один исполнитель – это Андрей Косинский,61 год. Как выяснилось, Косинский является профессиональным композитором, но поёт редко.На проекте не обошлось без казусных ситуаций. Участие приняла известная Ирина Гинзбург-Журбина, 68 лет, жена композитора Александра Журбина и дочь известного Льва Гинзбурга, но её никто из жюри не узнал и соответственно не повернулся.