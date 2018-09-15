Эксперты назвали главные недостатки бюджетного iPhone Xr
Эксперты назвали главные недостатки первого бюджетного смартфона iPhone Xr. Основным недочетом компании специалисты назвали слишком яркую цветовую гамму устройств.
Приобрести самую дешевую версию iPhone Xr можно будет за 749 долларов. Она получит 64 гигабайта постоянной памяти и 2 гигабайта ОЗУ. Подобный размер оперативного запоминающего устройства последний раз использовался брендом в смартфонах седьмого поколения. Эксперты отметили, что ОЗУ такого типа даже с адаптивной системой будет иметь проблемы при работе с тяжелыми приложениями и современными играми.
Дизайн, являющийся главным недостатком iPhone Xr, слишком сильно выделяет смартфон на фоне флагманов. Из-за ярких цветов его можно сравнить с iPhone 5С, считающийся самым неудачным прибором американской компании. Также в модели Xr разработчики решили вернуться к стандарту дисплея LCD, что может отразиться на качестве изображения.
В продаже новый iPhone Xr должен появиться в конце текущего месяца. Он стал первым бюджетным смартфоном от компании, который не просто повторяет предыдущие поколения, как это было с SE, а относится к собственной линейке с относительно небольшой стоимостью на фоне флагманов.
Приобрести самую дешевую версию iPhone Xr можно будет за 749 долларов. Она получит 64 гигабайта постоянной памяти и 2 гигабайта ОЗУ. Подобный размер оперативного запоминающего устройства последний раз использовался брендом в смартфонах седьмого поколения. Эксперты отметили, что ОЗУ такого типа даже с адаптивной системой будет иметь проблемы при работе с тяжелыми приложениями и современными играми.
Дизайн, являющийся главным недостатком iPhone Xr, слишком сильно выделяет смартфон на фоне флагманов. Из-за ярких цветов его можно сравнить с iPhone 5С, считающийся самым неудачным прибором американской компании. Также в модели Xr разработчики решили вернуться к стандарту дисплея LCD, что может отразиться на качестве изображения.
В продаже новый iPhone Xr должен появиться в конце текущего месяца. Он стал первым бюджетным смартфоном от компании, который не просто повторяет предыдущие поколения, как это было с SE, а относится к собственной линейке с относительно небольшой стоимостью на фоне флагманов.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:00