Эксперты назвали главные недостатки бюджетного iPhone Xr

Приобрести самую дешевую версию iPhone Xr можно будет за 749 долларов. Она получит 64 гигабайта постоянной памяти и 2 гигабайта ОЗУ. Подобный размер оперативного запоминающего устройства последний раз использовался брендом в смартфонах седьмого поколения. Эксперты отметили, что ОЗУ такого типа даже с адаптивной системой будет иметь проблемы при работе с тяжелыми приложениями и современными играми.Дизайн, являющийся главным недостатком iPhone Xr, слишком сильно выделяет смартфон на фоне флагманов. Из-за ярких цветов его можно сравнить с iPhone 5С, считающийся самым неудачным прибором американской компании. Также в модели Xr разработчики решили вернуться к стандарту дисплея LCD, что может отразиться на качестве изображения.В продаже новый iPhone Xr должен появиться в конце текущего месяца. Он стал первым бюджетным смартфоном от компании, который не просто повторяет предыдущие поколения, как это было с SE, а относится к собственной линейке с относительно небольшой стоимостью на фоне флагманов.