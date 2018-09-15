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В России официально начались продажи Samsung Galaxy Watch

На днях в России начались продажи фирменных часов Samsung Galaxy Watch. За 22 000 рублей базовую версию гаджета можно приобрести у дилеров.

В России официально начались продажи Samsung Galaxy Watch


Samsung Galaxy Watch представляют собой современные часы с пыле-и водонепроницаемой защитой. Устройством можно пользоваться, ведя свою повседневную деятельность. Увеличенный объем аккумуляторной батареи позволит использовать часы до семи дней работы в режиме ожидания без подзарядки. Так, обладатель гаджета сможет отправиться в поход и не беспокоиться от том, что в пути заряд девайса полностью снизится.

Samsung Galaxy Watch, помимо улучшенного вида и системы защиты, получили также ряд важных функций. Данное современное устройство может считывать активную деятельность своего обладателя, а также определять каким видом спорта он занимается в текущий момент. Кроме того, часы покажут краткий прогноз погоды и напомнят о предстоящих делах.

 
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Технологии
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:44
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