В России официально начались продажи Samsung Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch представляют собой современные часы с пыле-и водонепроницаемой защитой. Устройством можно пользоваться, ведя свою повседневную деятельность. Увеличенный объем аккумуляторной батареи позволит использовать часы до семи дней работы в режиме ожидания без подзарядки. Так, обладатель гаджета сможет отправиться в поход и не беспокоиться от том, что в пути заряд девайса полностью снизится.Samsung Galaxy Watch, помимо улучшенного вида и системы защиты, получили также ряд важных функций. Данное современное устройство может считывать активную деятельность своего обладателя, а также определять каким видом спорта он занимается в текущий момент. Кроме того, часы покажут краткий прогноз погоды и напомнят о предстоящих делах.