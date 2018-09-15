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Составлен ТОП-3 лучших фаблетов 2018 года

Эксперты составили рейтинг лучших фаблетов, презентованных в 2018 году. Первое место в перечне занял Samsung Galaxy Note 9, имеющий дисплей на 6,4 дюйма.

Составлен ТОП-3 лучших фаблетов 2018 года


Samsung Galaxy Note 9 работает на базе процессора Snapdragon 845 или Exynos 9810 в зависимости от рынка. Второй вариант используется в США, так как более адаптирован под интернет и функционирование в Сети. Вместе с чипами устанавливают 6 и 8 гигабайт оперативной памяти. Также среди особенностей смартфона стоит выделить батарею на 4 тысячи миллиампер часов, обеспечивающую повышенную автономность прибора. Стоимость самой дорогой модели устройства с 512 гигабайтами встроенной памяти составляет 1250 долларов.

На втором месте в рейтинге оказался Samsung Galaxy S9 Plus, который имеет немного меньший дисплей на 6,2 дюйма. Он также работает на базе процессоров Snapdragon 845 или Exynos 9810 с 6 гигабайтами оперативной памяти. Среди его главных особенностей стоит выделить двойной модуль камеры с разрешением на 12 и 12 мегапикселей. В настоящее время за самую дорогую версию смартфона придется отдать 860 долларов.

Huawei P20 Pro разместился на третьей позиции рейтина. Он имеет диагональ в 6,1 дюйма и относительно небольшой вырез на верхней части, заменяющий распространенную на современном рынке безрамочных смартфонов «монобровь». Главной особенностью смартфона является модуль основной камеры на 40 мегапикселей.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:36
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