Составлен ТОП-3 лучших фаблетов 2018 года

Samsung Galaxy Note 9 работает на базе процессора Snapdragon 845 или Exynos 9810 в зависимости от рынка. Второй вариант используется в США, так как более адаптирован под интернет и функционирование в Сети. Вместе с чипами устанавливают 6 и 8 гигабайт оперативной памяти. Также среди особенностей смартфона стоит выделить батарею на 4 тысячи миллиампер часов, обеспечивающую повышенную автономность прибора. Стоимость самой дорогой модели устройства с 512 гигабайтами встроенной памяти составляет 1250 долларов.На втором месте в рейтинге оказался Samsung Galaxy S9 Plus, который имеет немного меньший дисплей на 6,2 дюйма. Он также работает на базе процессоров Snapdragon 845 или Exynos 9810 с 6 гигабайтами оперативной памяти. Среди его главных особенностей стоит выделить двойной модуль камеры с разрешением на 12 и 12 мегапикселей. В настоящее время за самую дорогую версию смартфона придется отдать 860 долларов.Huawei P20 Pro разместился на третьей позиции рейтина. Он имеет диагональ в 6,1 дюйма и относительно небольшой вырез на верхней части, заменяющий распространенную на современном рынке безрамочных смартфонов «монобровь». Главной особенностью смартфона является модуль основной камеры на 40 мегапикселей.