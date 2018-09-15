Швейцарец запечатлел лицо инопланетянина во время съемок северного сияния

Горан Странд в рамках своей работы в скандинавских странах занимался съемками северного сияния. Фотограф признался, что применял в своей работе множество разных методик по улучшению снимка, одна из них - эффект отражения от поверхности, которую в свое время использовал в своей практике Леонардо да Винчи.Позднее на одном из своих снимков швейцарец заметил лик инопланетного существа. Данным кадром мужчина поспешил поделиться с пользователями Сети. Некоторые из них выразили уверенность в том, что пришелец на самом деле существует, а на кадр Странда попал случайно.