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Швейцарец запечатлел лицо инопланетянина во время съемок северного сияния

Известный фотограф Горан Странд во время съемок северного сияния в странах Скандинавии запечатлел на камеру лицо инопланетянина. Свой снимок швейцарец опубликовал в Сети.

Швейцарец запечатлел лицо инопланетянина во время съемок северного сияния


Горан Странд в рамках своей работы в скандинавских странах занимался съемками северного сияния. Фотограф признался, что применял в своей работе множество разных методик по улучшению снимка, одна из них - эффект отражения от поверхности, которую в свое время использовал в своей практике Леонардо да Винчи.

Позднее на одном из своих снимков швейцарец заметил лик инопланетного существа. Данным кадром мужчина поспешил поделиться с пользователями Сети. Некоторые из них выразили уверенность в том, что пришелец на самом деле существует, а на кадр Странда попал случайно.

 
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Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:30
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