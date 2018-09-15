Петр Порошенко сделал заявление об успешной попытке «переиграть» Россию
В ходе проведения 15-ой ежегодной встречи YES в Киеве Украинский президент Петр Порошенко сделал заявление, что Украине удалось «переиграть» Россию. При чем сделано это после того, как украинской стороной было подписано соглашение на тему ассоциации с Евросоюзом.
Как рассказал украинский лидер, после подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, якобы весь мир выступил в роли свидетеля «борьбы», история которой продолжается уже три года. При этом Порошенко уверен, что документ вступил в силу полгода назад, и с этого момента Украина начала «переигрывать» Россию.
Президент Украины уверен, что соглашение об ассоциации уже доказывает свои положительные стороны. Также добавил, в экспорте страны доля ЕС сейчас колеблется на уровне 42% - 43%, а в надежде на будущее, показатель должен достигнуть 50%.
По мнению политолога Владимира Воли, ассоциация Украины с Евросоюзом работает на пользу только тем украинцам, которые уехали в Европу на заработки. Причем нарастающую тенденцию оттока украинцев из родной страны, глава МИД Украины Павел Климкин определил, как «катастрофическую ситуацию».
Как рассказал украинский лидер, после подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, якобы весь мир выступил в роли свидетеля «борьбы», история которой продолжается уже три года. При этом Порошенко уверен, что документ вступил в силу полгода назад, и с этого момента Украина начала «переигрывать» Россию.
Президент Украины уверен, что соглашение об ассоциации уже доказывает свои положительные стороны. Также добавил, в экспорте страны доля ЕС сейчас колеблется на уровне 42% - 43%, а в надежде на будущее, показатель должен достигнуть 50%.
По мнению политолога Владимира Воли, ассоциация Украины с Евросоюзом работает на пользу только тем украинцам, которые уехали в Европу на заработки. Причем нарастающую тенденцию оттока украинцев из родной страны, глава МИД Украины Павел Климкин определил, как «катастрофическую ситуацию».
Политика / Главные новости
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 08:22