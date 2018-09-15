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Петр Порошенко сделал заявление об успешной попытке «переиграть» Россию

В ходе проведения 15-ой ежегодной встречи YES в Киеве Украинский президент Петр Порошенко сделал заявление, что Украине удалось «переиграть» Россию. При чем сделано это после того, как украинской стороной было подписано соглашение на тему ассоциации с Евросоюзом.

Петр Порошенко сделал заявление об успешной попытке «переиграть» Россию


Как рассказал украинский лидер, после подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, якобы весь мир выступил в роли свидетеля «борьбы», история которой продолжается уже три года. При этом Порошенко уверен, что документ вступил в силу полгода назад, и с этого момента Украина начала «переигрывать» Россию.

Президент Украины уверен, что соглашение об ассоциации уже доказывает свои положительные стороны. Также добавил, в экспорте страны доля ЕС сейчас колеблется на уровне 42% - 43%, а в надежде на будущее, показатель должен достигнуть 50%.

По мнению политолога Владимира Воли, ассоциация Украины с Евросоюзом работает на пользу только тем украинцам, которые уехали в Европу на заработки. Причем нарастающую тенденцию оттока украинцев из родной страны, глава МИД Украины Павел Климкин определил, как «катастрофическую ситуацию».

 
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Политика / Главные новости
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 08:22
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