Звезда телешоу «Пацанки» подралась с обидчицей во время съемок передачи

Драка между девушками произошла на собрании, где участницы проекта и преподаватели обсуждали достижения каждой, а также личные проблемы. Коллектив должен был решить, кто же покинет в этот раз гонку за звание «леди». В числе таковых оказались две участницы – Саша-Настя Смирнова и Зарина Голубцова, попрощаться решили с первой. Одна из участниц проекта решила спасти подругу, воспользовавшись правом вето. Именно это и не понравилось Ксении Милас, о чем она поспешила объявить. Однако мнение одной из самых ярких девушек реалити-шоу никто не разделил, и даже возразили, после чего Милас покинула комнату. Ее поведение поспешили обсудить коллеги по шоу, чему девушка все же стала свидетелем. Ей это очень не понравилось и она решила прекратить обсуждение за своей спиной, ударив одну из красавиц по лицу. Разнять девушек смогла лишь охрана.После инцидента Милас пошла к директору и заявила о завершении своего участия в проекте. Однако преподаватель успокоила и убедила девушку остаться на шоу.