АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали главные недостатки бюджетного iPhone Xr
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Звезда телешоу «Пацанки» подралась с обидчицей во время съемок передачи

Во время съемок популярного телешоу «Пацанки» одна из его участниц Ксения Милас подралась со своей обидчицей из-за того, что та нелестно высказалась в ее адрес.

Звезда телешоу «Пацанки» подралась с обидчицей во время съемок передачи


Драка между девушками произошла на собрании, где участницы проекта и преподаватели обсуждали достижения каждой, а также личные проблемы. Коллектив должен был решить, кто же покинет в этот раз гонку за звание «леди». В числе таковых оказались две участницы – Саша-Настя Смирнова и Зарина Голубцова, попрощаться решили с первой. Одна из участниц проекта решила спасти подругу, воспользовавшись правом вето. Именно это и не понравилось Ксении Милас, о чем она поспешила объявить. Однако мнение одной из самых ярких девушек реалити-шоу никто не разделил, и даже возразили, после чего Милас покинула комнату. Ее поведение поспешили обсудить коллеги по шоу, чему девушка все же стала свидетелем. Ей это очень не понравилось и она решила прекратить обсуждение за своей спиной, ударив одну из красавиц по лицу. Разнять девушек смогла лишь охрана.

Звезда телешоу «Пацанки» подралась с обидчицей во время съемок передачи


После инцидента Милас пошла к директору и заявила о завершении своего участия в проекте. Однако преподаватель успокоила и убедила девушку остаться на шоу.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:32
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Кузбассе пожилые любовники избили друг друга
Звезда телешоу «Пацанки» подралась с обидчицей во
Американские ученые запустили геномный «Ноев
Эксперты назвали главные недостатки бюджетного
Сергей Шнуров прогулялся с котом возле Эрмитажа
Volkswagen готовит к премьере обновленный
Составлен ТОП-3 лучших фаблетов 2018 года
Петр Порошенко сделал заявление об успешной
Зонд Cassini заснял новый странный феномен
Многодетный отец Иван Охлобыстин заработал на дом
Компания Huawei представила удешевленную версию
Ученые: Ради сохранения экосистемы Земли половина
Беременная Регина Тодоренко рассказала о свадьбе
Планета не выдержит: Программа предсказала конец
Эксперты нашли способ взломать любой компьютер
Поклонники раскритиковали располневшего Игоря
Названа опасность возникающей после еды усталости
В Сети появилось авто Chevrolet SSR из «ночных
Apple открыла предзаказ на "умные" часы Watch
После сьемок нашумевшего клипа Александр Гудков
Появилось первое изображение кроссовера Aston
Эксперт рассказал, как диагностировать
Новые устройства OPPO были сертифицированы TENAA
Таролог прокомментировала слухи о романе Сергея
Назван ТОП-10 самых распространенных японских
Ученые: Авокадо защищает организм от сахарного
Dodge Challenger и BMW M5 сравнили в гонке
YouTube запустил функцию родительского контроля
Вышла спортивная версия Toyota Yaris GR
Старшая дочь Веры Брежневой сразила фигурой в
Просмотреть все новости