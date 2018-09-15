Сергей Шнуров прогулялся с котом возле Эрмитажа
Известный российский музыкант Сергей Шнуров выгулял своего кота у Эрмитажа. Соответствующий снимок появился на странице артиста в Instagram.
Лидер группы «Ленинград» прошелся со своим домашним питомцем по Дворцовой площади. Рыжего кота музыкант вел на поводке красного цвета.
Свою публикацию Сергей Шнуров разместил без какой-либо подписи. Что касается его подписчиков, то они оставили большое количество комментариев. Некоторые поклонники отметили, что артист подобрал для подобной прогулки удобный и стильный наряд: черное длинное пальто с мехом изумрудного цвета, под которым виднеются обычная одежда – майка и «треники».
Лидер группы «Ленинград» прошелся со своим домашним питомцем по Дворцовой площади. Рыжего кота музыкант вел на поводке красного цвета.
Свою публикацию Сергей Шнуров разместил без какой-либо подписи. Что касается его подписчиков, то они оставили большое количество комментариев. Некоторые поклонники отметили, что артист подобрал для подобной прогулки удобный и стильный наряд: черное длинное пальто с мехом изумрудного цвета, под которым виднеются обычная одежда – майка и «треники».
ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:54