Сергей Шнуров прогулялся с котом возле Эрмитажа

Лидер группы «Ленинград» прошелся со своим домашним питомцем по Дворцовой площади. Рыжего кота музыкант вел на поводке красного цвета.Свою публикацию Сергей Шнуров разместил без какой-либо подписи. Что касается его подписчиков, то они оставили большое количество комментариев. Некоторые поклонники отметили, что артист подобрал для подобной прогулки удобный и стильный наряд: черное длинное пальто с мехом изумрудного цвета, под которым виднеются обычная одежда – майка и «треники».