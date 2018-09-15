Зонд Cassini заснял новый странный феномен
За несколько дней до исчезновения в атмосфере Юпитера зонд Cassini заснял новый странный феномен. Специалисты отметили, что камеры на приборе запечатлели пейзажи одного из спутников планеты, которые напоминают земные.
Ученые рассказали, что метановые реки и этановые озера на спутнике Титане появились в результате регулярных смещений коры породы, которая и является основной составляющей космического объекта. Исследователи также подчеркнули, что камера зонда запечатлела лишь часть небесного тела, которая находилась стороной к Солнцу, поэтому необычный феномен на снимке может являться простой оптической иллюзией.
Из-за того, что Cassini не смог достаточно близко подойти к Титану, чтобы более подробно заснять происходящие на нем явления, в настоящий момент их происхождение остается загадкой.
Ученые рассказали, что метановые реки и этановые озера на спутнике Титане появились в результате регулярных смещений коры породы, которая и является основной составляющей космического объекта. Исследователи также подчеркнули, что камера зонда запечатлела лишь часть небесного тела, которая находилась стороной к Солнцу, поэтому необычный феномен на снимке может являться простой оптической иллюзией.
Из-за того, что Cassini не смог достаточно близко подойти к Титану, чтобы более подробно заснять происходящие на нем явления, в настоящий момент их происхождение остается загадкой.
Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:06