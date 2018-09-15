Зонд Cassini заснял новый странный феномен

Ученые рассказали, что метановые реки и этановые озера на спутнике Титане появились в результате регулярных смещений коры породы, которая и является основной составляющей космического объекта. Исследователи также подчеркнули, что камера зонда запечатлела лишь часть небесного тела, которая находилась стороной к Солнцу, поэтому необычный феномен на снимке может являться простой оптической иллюзией.Из-за того, что Cassini не смог достаточно близко подойти к Титану, чтобы более подробно заснять происходящие на нем явления, в настоящий момент их происхождение остается загадкой.