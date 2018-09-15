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Зонд Cassini заснял новый странный феномен

За несколько дней до исчезновения в атмосфере Юпитера зонд Cassini заснял новый странный феномен. Специалисты отметили, что камеры на приборе запечатлели пейзажи одного из спутников планеты, которые напоминают земные.

Зонд Cassini заснял новый странный феномен


Ученые рассказали, что метановые реки и этановые озера на спутнике Титане появились в результате регулярных смещений коры породы, которая и является основной составляющей космического объекта. Исследователи также подчеркнули, что камера зонда запечатлела лишь часть небесного тела, которая находилась стороной к Солнцу, поэтому необычный феномен на снимке может являться простой оптической иллюзией.

Из-за того, что Cassini не смог достаточно близко подойти к Титану, чтобы более подробно заснять происходящие на нем явления, в настоящий момент их происхождение остается загадкой.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:06
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