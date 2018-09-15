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Многодетный отец Иван Охлобыстин заработал на дом для своей семьи

Известный российский актер Иван Охлобыстин остался без отпуска, зато со своим жильем. Несмотря на то, что артист имеет большой опыт в качестве актера, продюсера и режиссера, он никогда не шиковал. Многодетный отец лишь недавно смог заработать на дом для своей семьи.

Многодетный отец Иван Охлобыстин заработал на дом для своей семьи


Сейчас Иван Охлобыстин живет с супругой и детьми в социальных апартаментах. Однако уже в конце текущего года дом перейдет в его собственность, если он выплатит всю необходимую сумму. Актер, режиссер, а также отец шестерых детей заработал нужные средства упорным трудом, принимая участие в самых различных телепроектах.

В своем интервью Иван Охлобыстин рассказал, что своим наследникам, четырем дочерям и двум сыновьям, он хочет дать прежде всего хорошее образование. Актер нечасто балует своих девочек обновками одежды в связи с трудностями в финансах, но после выплаты долга за жилье его жизнь будет намного легче.

 
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ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:50
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