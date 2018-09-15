Многодетный отец Иван Охлобыстин заработал на дом для своей семьи

Сейчас Иван Охлобыстин живет с супругой и детьми в социальных апартаментах. Однако уже в конце текущего года дом перейдет в его собственность, если он выплатит всю необходимую сумму. Актер, режиссер, а также отец шестерых детей заработал нужные средства упорным трудом, принимая участие в самых различных телепроектах.В своем интервью Иван Охлобыстин рассказал, что своим наследникам, четырем дочерям и двум сыновьям, он хочет дать прежде всего хорошее образование. Актер нечасто балует своих девочек обновками одежды в связи с трудностями в финансах, но после выплаты долга за жилье его жизнь будет намного легче.