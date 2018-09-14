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38-летний супруг Ксении Бородиной «запал» на современные мультики

Супруг прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной – 38-летний бизнесмен Курбан Омаров признался преданным поклонникам в том, что в последнее время «запал» на современные мультфильмы.

38-летний супруг Ксении Бородиной «запал» на современные мультики


Ни для кого не является секретом, что в последнее время Курбан Омаров все чаще и чаще начал публиковать у себя на страничке в социальной сети Instagram посты, которые он посвящает своим наследникам, а если быть точнее двухлетней Теоне Курбановне.

По всей видимости, бизнесмену нечем заняться дома, в то время пока его любимая супруга каждый день продолжает активно зарабатывать деньги на всё семейство и шикарный ремонт в загородном особняке, который располагается в элитном поселке на Новорижском шоссе. Видать именно поэтому Курбан Омаров на сегодняшний день целиком и полностью поглощен вопросами воспитания дочери Теоны.

Нужно сказать, что огромнейшее количество интернет-пользователей очень удивила недавнишняя публикация 38-летнего Курбана Омарова, в которой бизнесмен взахлеб рассказывает о современных мультиках.

Отметим, что несколько часов назад супруг телеведущей прославленного телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной опубликовал в личном микроблоге пост, где указал на то, что сам толком ничего не может объяснить маленькой дочери, поэтому его очень радует тот факт, что есть телевизор, который все это сделает за него.

«Сказка ложь да в ней намёк. И это точно. Главное правильно расставить акценты. Сейчас для детей масса развивающих мультиков, отражающих современную реальность. Как вести себя на дороге, почему нельзя уходить с незнакомыми людьми. Да, эти истории изложены менее иносказательны, чем например «Красная шапочка» или «Семеро козлят», зато более доходчиво и наглядно..», - написал Курбан Омаров у себя на страничке в социальной сети Instagram.


38-летний супруг Ксении Бородиной «запал» на современные мультики


«..Раньше сказки не рекомендовали пить водицу из копытца, а сейчас объясняют, что в розетке есть ток и пальцам там точно не место. И я, если честно, рад, что все стало опираться на реальность, а не на волшебство старого Хатабыча. Дети раньше начинают понимать, как устроен мир, более к нему готовы, с ними проще беседовать, доступнее многое можно донести. Так что спасибо современным сценаристам и мультипликаторам, за облегчение жизни родителям», - продолжил 38-летний супруг Ксении Бородиной.


Нужно подчеркнуть, что многие преданные поклонники семейства Бородиной-Омарова поддержали Курбана. Один за другим они принялись писать в комментариях, какие их любимые современные мультики, которые они с удовольствием смотрят со своими наследниками.

38-летний супруг Ксении Бородиной «запал» на современные мультики


«Вспомнился мультик «Мимимишки», где Лисичка спасала дельфинчика, а заодно и акулу спасла, приняв её за положительного персонажа. Наверное, родителям ещё важно понимать, что дети могут ассоциировать себя с героями сказок или мультфильмов, повторять их повадки, перенимать их ценности, а потому очень важно контролировать, какие истории они впитывают и на каких персонажей равняются. Не думаю, что родители хотели, если бы ребёнок ассоциировал себя, например, с той же самой акулой, которая хотела съесть дельфина, являясь всего лишь отрицательным персонажем второго плана, а отдали бы предпочтение главному положительному герою, обладающего лидерскими качествами, отменной интуицией и умением приспосабливаться к экстремальным условиям, вокруг которого закручивалась бы большая часть сюжетов», - прокомментировала пост Курбана Омарова одна из подписчиц бизнесмена.


Стоит сказать, что некоторые пользователи социальной сети не согласились с высказываниями супруга Ксении Бородиной. По их словам, старые мультфильмы куда лучше современных, так как многие из них позволяют ребенку «включать» тот самый кругозор о прошлом.

38-летний супруг Ксении Бородиной «запал» на современные мультики


«Современные мультфильмы однозначно лучше, но не все! И старые мультики нужно иногда включать, так сказать, для кругозора о прошлом. В старых мультфильмах все такие наивные, простые. Современные мультики - детям не такие. И современная реальность совсем другая. Поэтому нужно идти в ногу со временем», «Я полностью не согласна. Раньше мультфильмы сеяли доброту, сейчас агрессию и враждебность», «Как и в современных мультфильмах, так и в старых мультиках есть свои плюсы и минусы. «Фиксики» -шикарный мультфильм, но и «Вовка в тридевятом королевстве» не хуже или «Дед Мороз и лето». Все мультфильмы должны проходить цензуру родителей. Почему-то «Свинка Пеппа» прям раздражает меня!», - продолжают писать интернет-пользователи под свежим постом Курбана Омарова.

 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:57
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