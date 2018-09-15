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Dodge Challenger и BMW M5 сравнили в гонке

Dodge Challenger SRT Demon и BMW M5 Competition сравнили в гонке. Транспортные средства «померились силами» не на подготовленной для соревнований автотрассе, а в условиях, максимально походящих на таковые настоящей уличной езды.

Dodge Challenger и BMW M5 сравнили в гонке


Dodge Challenger SRT Demon оснащён мотором 6.2 V8 с приводным нагнетателем, выдающим 850 «лошадей» и 1044 Нм. Первой «сотни» достигает за 2,6 секунды, а дрэг-дистанцию на 400 метров проходит за 9,6 секунды, развивая скорость в 225 км/ч. Его «соперник» BMW M5 Competition оборудован твин-турбодвигателем V8 на 4,4 литра, выдавая 625 «лошадок» при 750 Нм. Первая «сотня» им преодолевается за 3,3 секунды.

Видео гонки обнародовано в YouTube-пространстве.

 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 01:45
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