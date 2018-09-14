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Эксперты JD Power определили лучшую модель автомобиля мира

Эксперты издания JD Power составили свой масштабный рейтинг, серьезность которого отличается от существующих бесконечных по своей глубине и объему рейтинговых данных. Издание решило определить лучший автомобиль мира, охватило глобальное исследование более 3,2 миллиона отзывов, собранных с 2013 по 2018 годы, а так же мнения 600 тысяч опрошенных водителей.

Эксперты JD Power определили лучшую модель автомобиля мира


Итоги тщательного анализа основаны на рейтинге от 0 до 100, который присваивался существующим серийным моделям авто. Аналитиками учитывались не только отзывы и награды, но и соотношение цены и качества, надежность и многие другие параметры.

Более чем 600 моделям удалось набрать больше 80 баллов. Итоги исследования составили лучшую десятку, в которую вошли 10 мест. Десятое досталось Cadillac Escalade с набранными 90 очками. На девятом BMW 7 Series, набравший столько же очков. На восьмом расположился Porsche 718, имеющий аналогичное количество очков. Седьмым оказался Lexus RX, с опережением предыдущих машин на 1 очко. Шестое место принадлежит Lincoln Navigator, с 91 очком, что представляет его, как лучший внедорожник. Полпути к Олимпу автомобилей прошел Porsche Macan, равный по очкам «Навигатору». Не дотянул до третьего места Lincoln Continental, насчитавший 92 очка. Бронза досталась седану Mercedes-Benz S-Class и его 92 очками. Серебро получил внешне неприметный Genesis G90 с 93 очками. На первое место, набрав 94 очка, попал Porsche 911.

Подводя общий итог данного масштабного рейтинга выясняется, что звание лучшего автомобиля в мире получил «Порш» 911.

 
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Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:58
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