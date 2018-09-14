АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Огромный и недешевый": Обзор нового iPhone Xs Max
EUR 79.77 USD 68.64
Курс валют на 14.09.2018

Инженер рассказал, как переключать коробку передач для экономии топлива

Инженер Джейнсон Фенске рассказал, как правильно переключать механическую коробку передач для большей экономии топлива. Все подробности он сообщил в своем блоге на канале YouTube.

Инженер рассказал, как переключать коробку передач для экономии топлива


Джейнсон Фенске рассказал, что для экономии на топливе, предпочтительно будет при езде придерживаться низких оборотов, даже если при этом стоит самая высокая передача. Инженер уверяет, что двигателю любого транспортного средства приходится бороться с рядом противодействий как природного, так и механического характера, чтобы авто не теряло своей скорости.

Джейнсон Фенске напоминает, что для каждой машины количество потребляемого топлива будет разным. Также необходимо обратить внимание на условия езды, с которыми столкнулся водитель. Например, если автомобиль едет налегке, по ровной дороге, педаль может быть нажата на 5%, а транспортное средство при этом будет держать скорость и экономить топливо.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:58
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ноутбук Huawei Matebook X Pro получил процессор
Иосиф Кобзон перед смертью ответил на санкции
На снимке показали бюджетный кроссовер Baojun от
38-летний супруг Ксении Бородиной «запал» на
«Балтийскую аномалию» отнесли к инопланетному
Хейтеры осудили Наталью Рудову в купальнике за
В Сети опубликовали фото невидимого авто
Ученые доказали пользу от вуду-куклы ненавистного
Эксперты JD Power определили лучшую модель
Инженер рассказал, как переключать коробку
Galaxy S10 выйдут в необычном цвете
Ученые: Ближайшая к Земле экзопланета имеет все
Названы автомобили на еврономерах по цене iPhone
Раскрыт дизайн электрического кроссовера BMW iNext
Павел Воля растрогал Ляйсан Утяшеву до слез
Дима Билан исполнил давнюю мечту и купил
Отец эпатажной участницы «Дома-2» Маргариты
Археологи: Майя создали торговую сеть для продажи
Замена стекла в новом iPhone XS по своей
Эксперты доказали вменяемость двух старших сестер
В интернете появились фото самого доступного
В Башкирии 2-летняя девочка погибла под колесами
Оксана Самойлова переживает из-за поведения
Ученые: Любители гаджетов подвергают себя
Обнаженная уборщица из Австралии зарабатывает 5
СМИ: В Екатеринбурге в больнице загорелся лифт с
Шэрон Стоун повторила сексуальный образ героини
«Хочет убрать конкурентов»: Ольга Бузова
Xiaomi Poco F1 прошел серию тестов на прочность
Ученые: Даже безопасный пластик грозит бесплодием
Просмотреть все новости