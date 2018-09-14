Инженер рассказал, как переключать коробку передач для экономии топлива

Джейнсон Фенске рассказал, что для экономии на топливе, предпочтительно будет при езде придерживаться низких оборотов, даже если при этом стоит самая высокая передача. Инженер уверяет, что двигателю любого транспортного средства приходится бороться с рядом противодействий как природного, так и механического характера, чтобы авто не теряло своей скорости.Джейнсон Фенске напоминает, что для каждой машины количество потребляемого топлива будет разным. Также необходимо обратить внимание на условия езды, с которыми столкнулся водитель. Например, если автомобиль едет налегке, по ровной дороге, педаль может быть нажата на 5%, а транспортное средство при этом будет держать скорость и экономить топливо.