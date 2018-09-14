АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Огромный и недешевый": Обзор нового iPhone Xs Max
EUR 79.77 USD 68.64
Курс валют на 14.09.2018

Ученые: Ближайшая к Земле экзопланета имеет все шансы быть обитаемой

Ближайшая к Земле экзопланета может оказаться обитаемой. При помощи компьютерного моделирования ученые исследуют климатические изменения на Земле. Как стало известно, при достаточно широком спектре возможных условий Проксима Центавра b способна поддерживать значительные объемы жидкой воды на своей поверхности, что гарантирует и сохранение на ней живых организмов.

Ученые: Ближайшая к Земле экзопланета имеет все шансы быть обитаемой


Проксима Центавра представляет собой небольшой красный карлик, удаленный от Земли всего на 4,2 светового года. Невзирая на относительную близость звезды, астрономам мало известно о планете, которая вращается на её орбите. Имеются сведения, что её масса составляет 1,3 земных, а полный оборот вокруг светила она совершает всего за 11 дней. Энтони Дель Дженио, специалист из Института космических исследований им. Годдарда, вместе с коллегами представил работу, описывающую реализованные им изыскания в этой сфере.

Отмечается, что Проксима Центавра b находится на таком расстоянии от звезды, что её можно включить в зону обитаемости. Соответственно, она получает достаточное количество света для сохранения воды в твердом состоянии. При этом соответствующая зона расположена крайне близко к красному карлику. Планета могла оказаться в приливном захвате по причине воздействия гравитационных сил звезды. Это значит, что Проксима Центавра b постоянно будет оставаться к своему солнцу только одной стороной.

Более ранние симуляции, о которых сообщали в 2016-м году описывают гипотетическую атмосферу, которая могла бы существовать на Проксиме Центавра b. Ученые предположили, что полушарие экзопланеты, обращенное к звезде, может оказаться сожженным из-за интенсивного свечения, тогда как развернутый к космосу океан океан, вероятно является замерзшим. Таким образом, на планете может существовать лишь круг теплого моря, из-за чего команда ученых обозначила планету как «глазное яблоко».

При этом новые симуляции описывают динамичный циркулирующий океан, который может эффективно переносить тепло от одной стороны экзопланеты к другой. В работе астрономов движение атмосферы и океана было совмещено так, что даже невзирая на отсутствие света звезды на ночной стороне планеты там всё же имеется полоса жидкой воды в области экватора. Ученые сравнили это обращение тепла с присутствующим на Земле морским климатом. Восточное побережье США значительно теплее, поскольку Гольфстрим приносит теплую воду со стороны тропиков. В Калифорнии при этом океанические потоки обеспечивают приток холодной воды с севера, что вызывает снижение температуры на Западном побережье.

Команда исследователей реализовала 18 обособленных симуляций, изучая воздействие огромных континентов, тонких атмосфер, а также разнообразных атмосферных составов и корреляцию по изменению доли соли в области мирового океана экзопланеты. Почти по всем моделям у Проксимы Центавра b формировался открытый океан, сохранявшийся хотя бы на некоторой части её поверхности.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:47
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ноутбук Huawei Matebook X Pro получил процессор
Иосиф Кобзон перед смертью ответил на санкции
На снимке показали бюджетный кроссовер Baojun от
38-летний супруг Ксении Бородиной «запал» на
«Балтийскую аномалию» отнесли к инопланетному
Хейтеры осудили Наталью Рудову в купальнике за
В Сети опубликовали фото невидимого авто
Ученые доказали пользу от вуду-куклы ненавистного
Эксперты JD Power определили лучшую модель
Инженер рассказал, как переключать коробку
Galaxy S10 выйдут в необычном цвете
Ученые: Ближайшая к Земле экзопланета имеет все
Названы автомобили на еврономерах по цене iPhone
Раскрыт дизайн электрического кроссовера BMW iNext
Павел Воля растрогал Ляйсан Утяшеву до слез
Дима Билан исполнил давнюю мечту и купил
Отец эпатажной участницы «Дома-2» Маргариты
Археологи: Майя создали торговую сеть для продажи
Замена стекла в новом iPhone XS по своей
Эксперты доказали вменяемость двух старших сестер
В интернете появились фото самого доступного
В Башкирии 2-летняя девочка погибла под колесами
Оксана Самойлова переживает из-за поведения
Ученые: Любители гаджетов подвергают себя
Обнаженная уборщица из Австралии зарабатывает 5
СМИ: В Екатеринбурге в больнице загорелся лифт с
Шэрон Стоун повторила сексуальный образ героини
«Хочет убрать конкурентов»: Ольга Бузова
Xiaomi Poco F1 прошел серию тестов на прочность
Ученые: Даже безопасный пластик грозит бесплодием
Просмотреть все новости