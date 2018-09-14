Ученые: Ближайшая к Земле экзопланета имеет все шансы быть обитаемой

Проксима Центавра представляет собой небольшой красный карлик, удаленный от Земли всего на 4,2 светового года. Невзирая на относительную близость звезды, астрономам мало известно о планете, которая вращается на её орбите. Имеются сведения, что её масса составляет 1,3 земных, а полный оборот вокруг светила она совершает всего за 11 дней. Энтони Дель Дженио, специалист из Института космических исследований им. Годдарда, вместе с коллегами представил работу, описывающую реализованные им изыскания в этой сфере.Отмечается, что Проксима Центавра b находится на таком расстоянии от звезды, что её можно включить в зону обитаемости. Соответственно, она получает достаточное количество света для сохранения воды в твердом состоянии. При этом соответствующая зона расположена крайне близко к красному карлику. Планета могла оказаться в приливном захвате по причине воздействия гравитационных сил звезды. Это значит, что Проксима Центавра b постоянно будет оставаться к своему солнцу только одной стороной.Более ранние симуляции, о которых сообщали в 2016-м году описывают гипотетическую атмосферу, которая могла бы существовать на Проксиме Центавра b. Ученые предположили, что полушарие экзопланеты, обращенное к звезде, может оказаться сожженным из-за интенсивного свечения, тогда как развернутый к космосу океан океан, вероятно является замерзшим. Таким образом, на планете может существовать лишь круг теплого моря, из-за чего команда ученых обозначила планету как «глазное яблоко».При этом новые симуляции описывают динамичный циркулирующий океан, который может эффективно переносить тепло от одной стороны экзопланеты к другой. В работе астрономов движение атмосферы и океана было совмещено так, что даже невзирая на отсутствие света звезды на ночной стороне планеты там всё же имеется полоса жидкой воды в области экватора. Ученые сравнили это обращение тепла с присутствующим на Земле морским климатом. Восточное побережье США значительно теплее, поскольку Гольфстрим приносит теплую воду со стороны тропиков. В Калифорнии при этом океанические потоки обеспечивают приток холодной воды с севера, что вызывает снижение температуры на Западном побережье.Команда исследователей реализовала 18 обособленных симуляций, изучая воздействие огромных континентов, тонких атмосфер, а также разнообразных атмосферных составов и корреляцию по изменению доли соли в области мирового океана экзопланеты. Почти по всем моделям у Проксимы Центавра b формировался открытый океан, сохранявшийся хотя бы на некоторой части её поверхности.