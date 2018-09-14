Ученые: Ближайшая к Земле экзопланета имеет все шансы быть обитаемой
Ближайшая к Земле экзопланета может оказаться обитаемой. При помощи компьютерного моделирования ученые исследуют климатические изменения на Земле. Как стало известно, при достаточно широком спектре возможных условий Проксима Центавра b способна поддерживать значительные объемы жидкой воды на своей поверхности, что гарантирует и сохранение на ней живых организмов.
Проксима Центавра представляет собой небольшой красный карлик, удаленный от Земли всего на 4,2 светового года. Невзирая на относительную близость звезды, астрономам мало известно о планете, которая вращается на её орбите. Имеются сведения, что её масса составляет 1,3 земных, а полный оборот вокруг светила она совершает всего за 11 дней. Энтони Дель Дженио, специалист из Института космических исследований им. Годдарда, вместе с коллегами представил работу, описывающую реализованные им изыскания в этой сфере.
Отмечается, что Проксима Центавра b находится на таком расстоянии от звезды, что её можно включить в зону обитаемости. Соответственно, она получает достаточное количество света для сохранения воды в твердом состоянии. При этом соответствующая зона расположена крайне близко к красному карлику. Планета могла оказаться в приливном захвате по причине воздействия гравитационных сил звезды. Это значит, что Проксима Центавра b постоянно будет оставаться к своему солнцу только одной стороной.
Более ранние симуляции, о которых сообщали в 2016-м году описывают гипотетическую атмосферу, которая могла бы существовать на Проксиме Центавра b. Ученые предположили, что полушарие экзопланеты, обращенное к звезде, может оказаться сожженным из-за интенсивного свечения, тогда как развернутый к космосу океан океан, вероятно является замерзшим. Таким образом, на планете может существовать лишь круг теплого моря, из-за чего команда ученых обозначила планету как «глазное яблоко».
При этом новые симуляции описывают динамичный циркулирующий океан, который может эффективно переносить тепло от одной стороны экзопланеты к другой. В работе астрономов движение атмосферы и океана было совмещено так, что даже невзирая на отсутствие света звезды на ночной стороне планеты там всё же имеется полоса жидкой воды в области экватора. Ученые сравнили это обращение тепла с присутствующим на Земле морским климатом. Восточное побережье США значительно теплее, поскольку Гольфстрим приносит теплую воду со стороны тропиков. В Калифорнии при этом океанические потоки обеспечивают приток холодной воды с севера, что вызывает снижение температуры на Западном побережье.
Команда исследователей реализовала 18 обособленных симуляций, изучая воздействие огромных континентов, тонких атмосфер, а также разнообразных атмосферных составов и корреляцию по изменению доли соли в области мирового океана экзопланеты. Почти по всем моделям у Проксимы Центавра b формировался открытый океан, сохранявшийся хотя бы на некоторой части её поверхности.
Проксима Центавра представляет собой небольшой красный карлик, удаленный от Земли всего на 4,2 светового года. Невзирая на относительную близость звезды, астрономам мало известно о планете, которая вращается на её орбите. Имеются сведения, что её масса составляет 1,3 земных, а полный оборот вокруг светила она совершает всего за 11 дней. Энтони Дель Дженио, специалист из Института космических исследований им. Годдарда, вместе с коллегами представил работу, описывающую реализованные им изыскания в этой сфере.
Отмечается, что Проксима Центавра b находится на таком расстоянии от звезды, что её можно включить в зону обитаемости. Соответственно, она получает достаточное количество света для сохранения воды в твердом состоянии. При этом соответствующая зона расположена крайне близко к красному карлику. Планета могла оказаться в приливном захвате по причине воздействия гравитационных сил звезды. Это значит, что Проксима Центавра b постоянно будет оставаться к своему солнцу только одной стороной.
Более ранние симуляции, о которых сообщали в 2016-м году описывают гипотетическую атмосферу, которая могла бы существовать на Проксиме Центавра b. Ученые предположили, что полушарие экзопланеты, обращенное к звезде, может оказаться сожженным из-за интенсивного свечения, тогда как развернутый к космосу океан океан, вероятно является замерзшим. Таким образом, на планете может существовать лишь круг теплого моря, из-за чего команда ученых обозначила планету как «глазное яблоко».
При этом новые симуляции описывают динамичный циркулирующий океан, который может эффективно переносить тепло от одной стороны экзопланеты к другой. В работе астрономов движение атмосферы и океана было совмещено так, что даже невзирая на отсутствие света звезды на ночной стороне планеты там всё же имеется полоса жидкой воды в области экватора. Ученые сравнили это обращение тепла с присутствующим на Земле морским климатом. Восточное побережье США значительно теплее, поскольку Гольфстрим приносит теплую воду со стороны тропиков. В Калифорнии при этом океанические потоки обеспечивают приток холодной воды с севера, что вызывает снижение температуры на Западном побережье.
Команда исследователей реализовала 18 обособленных симуляций, изучая воздействие огромных континентов, тонких атмосфер, а также разнообразных атмосферных составов и корреляцию по изменению доли соли в области мирового океана экзопланеты. Почти по всем моделям у Проксимы Центавра b формировался открытый океан, сохранявшийся хотя бы на некоторой части её поверхности.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:47