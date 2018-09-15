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Вышла спортивная версия Toyota Yaris GR

Японский производитель выпустил для жителей Европы спортивную версию Toyota Yaris GR. В перечень техоснащения авто вошли амортизаторы Sachs Performance и упрочнённый стабилизатор поперечной устойчивости.

Вышла спортивная версия Toyota Yaris GR


Дорожный просвет автоновинки уменьшен на 1,1 см. Toyota Yaris GR в версии Sport получила 17-дюймовые колёса с шинами Bridgestone Potenza RE50. Стиль экстерьера машины можно сравнить с пианино, интерьер также выполнен в чёрно-белых тонах. Машине досталось рулевое колесо от Toyota 86.



Рестайлинг-вариант пятидверки поставляется с гибридным 4-цилиндровом мотором объёмом в полтора литра.

 
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Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 01:15
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