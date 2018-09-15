Вышла спортивная версия Toyota Yaris GR

Дорожный просвет автоновинки уменьшен на 1,1 см. Toyota Yaris GR в версии Sport получила 17-дюймовые колёса с шинами Bridgestone Potenza RE50. Стиль экстерьера машины можно сравнить с пианино, интерьер также выполнен в чёрно-белых тонах. Машине досталось рулевое колесо от Toyota 86.Рестайлинг-вариант пятидверки поставляется с гибридным 4-цилиндровом мотором объёмом в полтора литра.