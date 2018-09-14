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Павел Воля растрогал Ляйсан Утяшеву до слез стихами о любви

Павел Воля растрогал Ляйсан Утяшеву до слез своими стихами о любви. Шоумен презентовал новый аудиоальбом собственной в авторском исполнении. При этом отдельные материалы проекта с названием «Стихи #2» он опубликовал в общем доступе заранее.

Павел Воля растрогал Ляйсан Утяшеву до слез стихами о любви


Его супругу растрогало стихотворение, начинающееся со слов «Все влюбленные — святые». Утяшева сообщила, что после такого трогательного выражения чувств не смогла сдержать слез. Знаменитость также опубликовала эту запись на своей странице в Instagram, посвятив её всем романтикам и влюбленным, а также поблагодарив супруга за подаренные ей сильные эмоции.

Поэтические опыты Павла Воли нравятся многим поклонникам пары. Прослушивание стихотворения на страницах знаменитостей суммарно приближается к 2-м миллионам. Пользователи выразили восхищение гармоничностью отношений в знаменитой семье, а также отметили многогранность таланта юмориста. Пара поддерживает отношения в течение 6 лет. Шоумен и спортсменка воспитывают 2-х детей, а также не шокируют поклонников скандалами и семейными ссорами.

 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:33
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