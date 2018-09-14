Отец эпатажной участницы «Дома-2» Маргариты Овсянниковой продолжает троллить Александру Черно

«Очень много в последнее время «умников» которые считают своим долгом, меня оскорбить. Это бывшие участники, известные блоггеры. Вот мне хейтеров же мало... Ещё вас не хватало... Мой вам совет - чтобы о вас говорили, растите сами как личности и развивайтесь, а за счёт других выезжать - очень легко. Ну да ладно, это их совесть, которой у них нет. Я, собственно говоря, что думаю... Думаю по приезду на Поляну обращаться в правоохранительные органы. Одну персону уже выбрала. Чтоб раз и навсегда поставить этих людей на место, чтоб не повадно было оскорблять меня», - заявила Александра Черно в личном микроблоге.

По всей видимости, не желает семейство Овсянниковых просто так расставаться со скандальным телепроектом. Ведь после того, как Маргарита окончательно ослабла, а ее история с эскорт-услугами в Дубае и напрочь перестала интересовать преданных поклонников «Дома-2», на помощь блондинке поспешил ее «любимый папочка».Нужно сказать, что Александр Анатольевич Овсянников и раньше был не прочь принять участие в жизни участников реалити-шоу «Дом-2». Мужчина то и дело заступался за свою наследницу, а заодно потролливал телеведущих и выдуманных экспертов, что привело к тому, что многие телезрители телепроекта полюбили его.А несколько дней назад этот весьма красноречивый мужчина побывал на Поляне и даже целую неделю прожил возле своей дочери Маргариты, которой помогал разобраться в отношениях с Артемом Сорокой.В результате эта тройка вполне гармонично вписалась в проектную жизнь, ведь каждый из них просто-таки обожает интеллигентно подкалывать и потешаться друг над другом, а не устраивать потасовки, драки и скандалы, как это заведено во многих других семейках.Тем не менее, на сегодняшний день руководство скандального реалити-шоу «Дом-2» по-прежнему не готово к тому, чтобы пригласить Александра Анатольевича Овсянникова в качестве полноправного участника телепроекта.По словам Маргариты, администрация телестройки обидела ее отца очень маленькими гонорарами за его единичные появления в Периметре, и именно поэтому родственник отныне будет помогать своей наследнице повышать ее популярность только через социальные сети.Вероятней всего, что Александр Анатольевич решил последовать примеру Татьяны Владимировной Африкантовой, которая то и дело продолжает делать все возможное и невозможное для того, чтобы ее старшую дочь Марину активно обсуждали на Лобных местах.Как стало известно, Овсянникову даже не нужно было долго раскачиваться. Буквально с первых дней Александр Анатольевич принялся вовсю оскорблять самых ярких и рейтинговых участников прославленного реалити-шоу «Дом-2», достоверно зная, что сможет попасть в топ новостей телепроекта, а также создаст для своей наследницы огромнейшее количество конфликтный ситуаций на съемочной площадке, чтобы Маргариту чаще показывали в эфирах.Нужно сказать, что больше всего от Александра Анатольевича Овсянникова достается именно Александре Черно, которая на сегодняшний день находится на Сейшельских островах. Не секрет, что бывшая брюнетка является довольно несдержанной личностью, которую временами захватывает невыносимая страсть ответить тем или иных злобным недоброжелателям.А это значит, что нужно хорошенечко подготовиться к тому, что Александра непременно отреагирует на высказывания в свой адрес родственника Маргариты Овсянниковой.Стоит вспомнить, что несколько дней назад Черно призналась своим преданным поклонникам, что ей невероятно сложно жить на Сейшельских островах. По словам участницы «Дома-2», на «Острове любви» ей не подходит не только климат. Девушку очень сильно расстраивает еще и то, что в день из Сейшел выходит только один эфир, в то время как на Поляне есть возможность появляться на экране сразу в трех выпусках.И стоило только Александре Черно опубликовать у себя на страничке в социальной сети Instagram свои переживания, как Александр Анатольевич тут же прокомментировал слова бывшей брюнетки. Овсянников посмеялся над участницей «Дома-2» и в очередной раз указал на ее псевдоинтеллигентность.К слову, Александра Черно до сих пор никак не отреагировала на высказывания родственника Маргариты Овсянниковой и даже саму дочь обидчика по-прежнему не призвала к ответственности. Впрочем, следует вспомнить недавнишний пост эпатажной звезды «Дома-2», в котором она заявила, что по возвращению в Москву намерена обратиться в правоохранительные органы.По словам Саши, она уже устала от огромнейшего количества нелицеприятных комментарий и высказываний в свою сторону и именно поэтому намерена наказать одного из своих обидчиков. А вот на кого Черно планирует написать заявление, станет известно лишь со временем.