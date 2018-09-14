Раскрыт дизайн электрического кроссовера BMW iNext

Фотографии новинки с электрической силовой установкой появились в Сети. Серийная версия BMW дебютирует в 2021 году. По неофициальным данным, запас хода у iNext будет варьироваться, без подзарядки новинка сможет проехать от 450 до 700 километров. Мощность топовой версии кроссовера может составить до 800 лошадиных сил. Также, BMW получит функцию автономного вождения, но все подробности держатся в секрете. Премьера iNext состоится на борту самолета Boeing 777 °F, который вылетит из Мюнхена в Нью-Йорк, а после воздушное судно через Сан-Франциско и Пекин, отправится во Франкфурт. К 2025 году BMW планирует выпустить 25 серийных электрифицированных моделей.В планах компании в 2018 году реализовать около 140 тысяч автомобилей с электрифицированными силовыми установками, а к концу 2019 года вывести на дороги как минимум 1,5 миллиона гибридов и электрокаров.