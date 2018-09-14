Тюнингованный Mercedes-AMG S63 Cabrio по мощности сопоставим с Project One

После переработки специалистами, 4-местный кабриолет Mercedes-AMG S63 может быть назван одним из наиболее мощных продуктов за всю историю автопрома. В действительности это только предварительная версия модели S63. По этой причине использовался старый 2-цилиндровый двигатель V8 объемом 5,5 литров с производительностью 577 «лошадок» и 900 Нм крутящего момента. В рамках проведения работе тюнеры предполагали разместить двигатель объемом 6,3 литра, а также усилить отдельные аппаратные средства. В частности, появились совершенно новые стальные втулки, которые могут быть использованы цилиндрами при большей рабочей нагрузке. Обновленная главная линия подшипников и увеличенная степень сжатия вместе с усиленными пружинами клапана расширяют возможности транспортного средства на дорогах.При этом 2 турбокомпрессора также были проведены через ряд изменений. В колесах Mercedes теперь присутствует пользовательский воздушный комплект, воздушный фильтр спортивного стандарта, а также совершенно новый радиатор. Чтобы суметь справиться с повышенной мощностью экспертам потребовалось поменять блокировку дифференциала, а также 7-диапазанной АКПП.По итогам работы специалистов тюнинг-ателье был создан роскошный кабриолет, производительность которого оказалась сопоставима с F1-Engineined Project One. Силовой агрегат стал генерировать 1,005 тысячи «лошадей» при максимальном крутящем моменте 1,4 тысячи Нм. За счет повышенной производительности модель S63 Cabriolet теперь сможет набирать скорость в 100 км/ч всего за 2,9 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой до отметки 350 км/ч.