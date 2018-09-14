Эксперты доказали вменяемость двух старших сестер Хачатурян

Адвокат с результатами экспертизы еще не ознакомлен, но ему известны выводы экспертов. Информация из более ранних сообщений указывает, что младшая сестра экспертами признана невменяемой, анализ учитывал обстоятельства при совершении убийства, она переведена в условия содержания при психиатрическом отделении «Бутырки».