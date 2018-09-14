В Сети опубликовали фото невидимого авто

Если внимательней присмотреться, можно увидеть дверную ручку и часть колеса, а затем ошеломлённо признать, что на фото запечатлён автомобиль. Стоит отметить, что это до блеска начищенный, а также вымытый чёрный автомобиль. При этом в нём как в зеркале, чётко отражается всё вокруг.Некоторые пользователи захотели узнать, какими именно моющими средствами пользуется владелец авто. Ряд пользователей подумали, что здесь воспользовались фотошопом. Другие вспомнили киноленту «Хищник» 1987 года, где инопланетяне также становились невидимыми.Данное фото собрало уже свыше 90 000 лайков. По словам некоторых пользователей Сети, им потребовалось не меньше двух минут, чтоб отыскать на фото авто.