АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Огромный и недешевый": Обзор нового iPhone Xs Max
EUR 79.77 USD 68.64
Курс валют на 14.09.2018

В Башкирии 2-летняя девочка погибла под колесами мусоровоза

Произошел инцидент в Дюртюлинском районе Башкирии. Под колеса «Газели», вывозившей бытовой мусор от домов, попала двухлетняя девочка, которая по неосторожности забралась под машину.

В Башкирии 2-летняя девочка погибла под колесами мусоровоза


ЧП случилось вечером в селе Куккуяново. Маленькая девочка, гуляя во дворе залезла под машину, ее не заметил водитель, который завел транспортное средство и начал движение.

Девочка получила сложные травмы и скончалась в машине скорой помощи, прибывшей на место происшествия. Подробные обстоятельства, а также виновные в произошедшем несчастном случае в настоящее время выясняются.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:53
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые доказали пользу от вуду-куклы ненавистного
Эксперты JD Power определили лучшую модель
Инженер рассказал, как переключать коробку
Galaxy S10 выйдут в необычном цвете
Ученые: Ближайшая к Земле экзопланета имеет все
Названы автомобили на еврономерах по цене iPhone
Раскрыт дизайн электрического кроссовера BMW iNext
Павел Воля растрогал Ляйсан Утяшеву до слез
Дима Билан исполнил давнюю мечту и купил
Отец эпатажной участницы «Дома-2» Маргариты
Археологи: Майя создали торговую сеть для продажи
Замена стекла в новом iPhone XS по своей
Эксперты доказали вменяемость двух старших сестер
В интернете появились фото самого доступного
В Башкирии 2-летняя девочка погибла под колесами
Оксана Самойлова переживает из-за поведения
Ученые: Любители гаджетов подвергают себя
Обнаженная уборщица из Австралии зарабатывает 5
СМИ: В Екатеринбурге в больнице загорелся лифт с
Шэрон Стоун повторила сексуальный образ героини
«Хочет убрать конкурентов»: Ольга Бузова
Xiaomi Poco F1 прошел серию тестов на прочность
Ученые: Даже безопасный пластик грозит бесплодием
"Огромный и недешевый": Обзор нового iPhone Xs Max
Джамшут из ситкома «Наша Раша» Валерий Магдьяш
В Москве медики достали из мужчины 2 бильярдных
В Сети появились шпионские фото кроссовера
Депутат Белик прокомментировал обвинение Украиной
Складной смартфон от Huawei с гибким дисплеем
Ученые нашли гены старения
Просмотреть все новости