В Башкирии 2-летняя девочка погибла под колесами мусоровоза

ЧП случилось вечером в селе Куккуяново. Маленькая девочка, гуляя во дворе залезла под машину, ее не заметил водитель, который завел транспортное средство и начал движение.Девочка получила сложные травмы и скончалась в машине скорой помощи, прибывшей на место происшествия. Подробные обстоятельства, а также виновные в произошедшем несчастном случае в настоящее время выясняются.