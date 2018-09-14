В Башкирии 2-летняя девочка погибла под колесами мусоровоза
Произошел инцидент в Дюртюлинском районе Башкирии. Под колеса «Газели», вывозившей бытовой мусор от домов, попала двухлетняя девочка, которая по неосторожности забралась под машину.
ЧП случилось вечером в селе Куккуяново. Маленькая девочка, гуляя во дворе залезла под машину, ее не заметил водитель, который завел транспортное средство и начал движение.
Девочка получила сложные травмы и скончалась в машине скорой помощи, прибывшей на место происшествия. Подробные обстоятельства, а также виновные в произошедшем несчастном случае в настоящее время выясняются.
ЧП случилось вечером в селе Куккуяново. Маленькая девочка, гуляя во дворе залезла под машину, ее не заметил водитель, который завел транспортное средство и начал движение.
Девочка получила сложные травмы и скончалась в машине скорой помощи, прибывшей на место происшествия. Подробные обстоятельства, а также виновные в произошедшем несчастном случае в настоящее время выясняются.
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:53