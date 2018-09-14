Названы автомобили на еврономерах по цене iPhone XS

Лидером рейтинга стала автомодель Audi A6, изготовленная в 1999 году. Она оснащена дизмотором на 2,5 литра, её пробег - 330 тысяч километров. На второй строке – BMW 525 TDI с дизельным агрегатом, на третьей – Mercedes-Benz E-Class 1998 года производства, «намотавший» 360 тысяч километров.Замыкают «пятёрку» автомобилей на еврономерах по цене iPhone XS Skoda Superb 2003 года изготовления и Peugeot 406 Coupe на 207 «лошадей».