Названы автомобили на еврономерах по цене iPhone XS
Исследователи назвали «пятёрку» автомобилей на еврономерах, стоимость которых сопоставима с iPhone XS. Средняя цена гаджета – полторы тысячи долларов.
Лидером рейтинга стала автомодель Audi A6, изготовленная в 1999 году. Она оснащена дизмотором на 2,5 литра, её пробег - 330 тысяч километров. На второй строке – BMW 525 TDI с дизельным агрегатом, на третьей – Mercedes-Benz E-Class 1998 года производства, «намотавший» 360 тысяч километров.
Замыкают «пятёрку» автомобилей на еврономерах по цене iPhone XS Skoda Superb 2003 года изготовления и Peugeot 406 Coupe на 207 «лошадей».
Лидером рейтинга стала автомодель Audi A6, изготовленная в 1999 году. Она оснащена дизмотором на 2,5 литра, её пробег - 330 тысяч километров. На второй строке – BMW 525 TDI с дизельным агрегатом, на третьей – Mercedes-Benz E-Class 1998 года производства, «намотавший» 360 тысяч километров.
Замыкают «пятёрку» автомобилей на еврономерах по цене iPhone XS Skoda Superb 2003 года изготовления и Peugeot 406 Coupe на 207 «лошадей».
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:43