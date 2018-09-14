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Названы автомобили на еврономерах по цене iPhone XS

Исследователи назвали «пятёрку» автомобилей на еврономерах, стоимость которых сопоставима с iPhone XS. Средняя цена гаджета – полторы тысячи долларов.

Названы автомобили на еврономерах по цене iPhone XS


Лидером рейтинга стала автомодель Audi A6, изготовленная в 1999 году. Она оснащена дизмотором на 2,5 литра, её пробег - 330 тысяч километров. На второй строке – BMW 525 TDI с дизельным агрегатом, на третьей – Mercedes-Benz E-Class 1998 года производства, «намотавший» 360 тысяч километров.

Замыкают «пятёрку» автомобилей на еврономерах по цене iPhone XS Skoda Superb 2003 года изготовления и Peugeot 406 Coupe на 207 «лошадей».

 
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Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:43
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