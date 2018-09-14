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В интернете появились фото самого доступного хэтчбека Mercedes-AMG A35

Компания Daimler опубликовала в интернете первые изображения своего наиболее доступного автомобиля в линейке Mercedes-AMG. Переработанный спецподразделением марки хэтчбек A35 станет доступен для покупки на рынке Европы в октябре, а первые поставки для клиентов запланированы на декабрь 2018 года.

В интернете появились фото самого доступного хэтчбека Mercedes-AMG A35


В соответствии с предварительными сведениями, Mercedes-AMG A35 получит 2-литровый турбированный двигатель, генерирующий порядка 300 «лошадок». Предположительно, он будет представлять собой доработанную версию агрегата M264, который используется в модели CLS 350. При этом хот-хэтч станет использовать 7-ступенчатую роботизированную КПП и полный привод 4Matic. Установка 9-диапазонного «автомата» для младших моделей не предусматривается.

В интернете появились фото самого доступного хэтчбека Mercedes-AMG A35


Спустя год в составе линейки Mercedes-AMG должен появиться вариант A45 и продвинутая версия - A45 S. В них двигатели станут генерировать больше 400 «лошадок». На российском авторынке Mercedes-Benz A-Class предлагают с двигателем на 163 л.с. объемом 1,3 л либо 2-литровым силовым агрегатом производительностью 190 «лошадей». Оба агрегата работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Стоимость модели стартует с отметки в 1,76 млн рублей.

 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:01
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