В интернете появились фото самого доступного хэтчбека Mercedes-AMG A35

В соответствии с предварительными сведениями, Mercedes-AMG A35 получит 2-литровый турбированный двигатель, генерирующий порядка 300 «лошадок». Предположительно, он будет представлять собой доработанную версию агрегата M264, который используется в модели CLS 350. При этом хот-хэтч станет использовать 7-ступенчатую роботизированную КПП и полный привод 4Matic. Установка 9-диапазонного «автомата» для младших моделей не предусматривается.Спустя год в составе линейки Mercedes-AMG должен появиться вариант A45 и продвинутая версия - A45 S. В них двигатели станут генерировать больше 400 «лошадок». На российском авторынке Mercedes-Benz A-Class предлагают с двигателем на 163 л.с. объемом 1,3 л либо 2-литровым силовым агрегатом производительностью 190 «лошадей». Оба агрегата работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Стоимость модели стартует с отметки в 1,76 млн рублей.