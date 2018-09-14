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Замена стекла в новом iPhone XS по своей стоимости будет приравнена к цене iPhone 8

Пользователи, которые захотят заменить стекло на новом iPhone XS должны будут заплатить за услугу сумму, достаточную для покупки iPhone 8. Сервис потребует с клиента $600.

Замена стекла в новом iPhone XS по своей стоимости будет приравнена к цене iPhone 8


Накануне компания Apple презентовала новые смартфоны серии iPhone. Сегодня стала известна информация о стоимости ремонта при различных неполадках. Замена аккумулятора в рамках гарантийного случая либо по программе AppleCare+ обойдется бесплатно, но после истечения гарантийного срока стоимость составит $70. Замена дисплея по гарантийному случаю обойдется в $30, а в иных случаях - $280 для iPhone XS либо $330 для iPhone XS Max. Услуга для iPhone XR пока не представлены в списках цен.

Позиция «Иные повреждения» подразумевает разного рода внешние повреждения, не затрагивающие дисплей. Для большей части случаев это будет замена заднего стекла. В этом пункте Apple смогла удивить всех клиентов. Для iPhone X в минувшем году процедура оценивалась в $550, теперь аналогичная сумма потребуется при работе с iPhone XS, а вот для iPhone XS Max она станет ещё дороже и достигнет отметки в $600. Это соответствует стоимости нового iPhone 8.

При активной расширенной гарантии по программе AppleCare+ цена процедуры составит $100. При этом компания Apple закрепила за собой право в неких «определённых случаях» давать отказ в проведении гарантийной замены заднего стекла даже для таких клиентов.

 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:11
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