АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Огромный и недешевый": Обзор нового iPhone Xs Max
EUR 79.77 USD 68.64
Курс валют на 14.09.2018

«Балтийскую аномалию» отнесли к инопланетному кораблю

Уфологи отнесли «Балтийскую аномалию», то есть обнаруженную несколько лет назад шведскими аквалангистами геологическую формацию, к инопланетному кораблю. В диаметре дискообразный объект достигает порядка 60-ти метров.

«Балтийскую аномалию» отнесли к инопланетному кораблю


Он был запечатлён подводной камерой на дне Балтийского моря, покоясь на глубине в более чем 85 метров. Исследователи из команды Ocean X не могли понять, что именно обнаружили, так как находку нельзя было отнести ни к растению, ни к камню, ни к батискафу. Несмотря на размытость изображения, специалисты рассмотрели в объекте подобия лестниц, пандусов и иных приспособлений.

«Балтийскую аномалию» отнесли к инопланетному кораблю


Исследователи, отправившиеся под воду лично изучить «Балтийскую аномалию», рассказали о странностях в ходе реализации своих планов. По их словам, когда корабль остановился над объектом, у них отключились все электроприборы, в том числе и спутниковый телефон. После отплытия на 200 метров всё снова заработало.

Помимо мнения уфологов, идентифицирующих «Балтийскую аномалию» с инопланетным кораблём, существуют и иные предположения, а именно: находка представляет собой часть астероида, подлодку либо подводный вулкан.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ноутбук Huawei Matebook X Pro получил процессор
Иосиф Кобзон перед смертью ответил на санкции
На снимке показали бюджетный кроссовер Baojun от
38-летний супруг Ксении Бородиной «запал» на
«Балтийскую аномалию» отнесли к инопланетному
Хейтеры осудили Наталью Рудову в купальнике за
В Сети опубликовали фото невидимого авто
Ученые доказали пользу от вуду-куклы ненавистного
Эксперты JD Power определили лучшую модель
Инженер рассказал, как переключать коробку
Galaxy S10 выйдут в необычном цвете
Ученые: Ближайшая к Земле экзопланета имеет все
Названы автомобили на еврономерах по цене iPhone
Раскрыт дизайн электрического кроссовера BMW iNext
Павел Воля растрогал Ляйсан Утяшеву до слез
Дима Билан исполнил давнюю мечту и купил
Отец эпатажной участницы «Дома-2» Маргариты
Археологи: Майя создали торговую сеть для продажи
Замена стекла в новом iPhone XS по своей
Эксперты доказали вменяемость двух старших сестер
В интернете появились фото самого доступного
В Башкирии 2-летняя девочка погибла под колесами
Оксана Самойлова переживает из-за поведения
Ученые: Любители гаджетов подвергают себя
Обнаженная уборщица из Австралии зарабатывает 5
СМИ: В Екатеринбурге в больнице загорелся лифт с
Шэрон Стоун повторила сексуальный образ героини
«Хочет убрать конкурентов»: Ольга Бузова
Xiaomi Poco F1 прошел серию тестов на прочность
Ученые: Даже безопасный пластик грозит бесплодием
Просмотреть все новости