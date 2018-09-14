«Балтийскую аномалию» отнесли к инопланетному кораблю

Он был запечатлён подводной камерой на дне Балтийского моря, покоясь на глубине в более чем 85 метров. Исследователи из команды Ocean X не могли понять, что именно обнаружили, так как находку нельзя было отнести ни к растению, ни к камню, ни к батискафу. Несмотря на размытость изображения, специалисты рассмотрели в объекте подобия лестниц, пандусов и иных приспособлений.Исследователи, отправившиеся под воду лично изучить «Балтийскую аномалию», рассказали о странностях в ходе реализации своих планов. По их словам, когда корабль остановился над объектом, у них отключились все электроприборы, в том числе и спутниковый телефон. После отплытия на 200 метров всё снова заработало.Помимо мнения уфологов, идентифицирующих «Балтийскую аномалию» с инопланетным кораблём, существуют и иные предположения, а именно: находка представляет собой часть астероида, подлодку либо подводный вулкан.