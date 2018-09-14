Обнаженная уборщица из Австралии зарабатывает 5 миллионов долларов в год

Ранее женщина работала помощницей по дому. Позже же она поняла, что можно полностью раздеться, чтобы увеличить свой заработок. Женщина устроилась в агентство, которое предоставляет такие услуги. У австралийки выходит до 5 миллионов долларов в год. По словам директора компании, клиенты при обычной уборке стараются уйти из дома, а обнаженная уборщица заставляет мужчин получать зрительное удовольствие.Бронирование услуги осуществляется через официальный сайт агентства, где сами обнаженные уборщицы отмечаются по прибытии и отъезде с места найма. Стоит отметить, что в компании есть служба безопасности, которая в любой момент придет на помощь своим сотрудницам.