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Обнаженная уборщица из Австралии зарабатывает 5 миллионов долларов в год

Обнаженная уборщица из Австралии нашла собственное решение по поводу выхода из финансовых трудностей. Женщина рассказала, каким образом она зарабатывает 5 миллионов долларов в год.

Обнаженная уборщица из Австралии зарабатывает 5 миллионов долларов в год


Ранее женщина работала помощницей по дому. Позже же она поняла, что можно полностью раздеться, чтобы увеличить свой заработок. Женщина устроилась в агентство, которое предоставляет такие услуги. У австралийки выходит до 5 миллионов долларов в год. По словам директора компании, клиенты при обычной уборке стараются уйти из дома, а обнаженная уборщица заставляет мужчин получать зрительное удовольствие.

Бронирование услуги осуществляется через официальный сайт агентства, где сами обнаженные уборщицы отмечаются по прибытии и отъезде с места найма. Стоит отметить, что в компании есть служба безопасности, которая в любой момент придет на помощь своим сотрудницам.

 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:31
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