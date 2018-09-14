Иосиф Кобзон перед смертью ответил на санкции матерной частушкой
За несколько дней до смерти Иосиф Кобзон дал представителям отечественных массмедиа откровенное интервью. Один из вопросов касался темы санкций, под которые попал и сам артист, и в ответ он исполнил матерную частушку.
Суть фольклорного произведения, озвученного Иосифом Кобзоном, сводилась к следующему: если даже власть имеющие западных государств будут грозить России атомной атакой, она эмоционально призовёт недоброжелателей оставить её в покое. Иосиф Давыдович отметил, что матерная частушка была придумана народом ещё во времена Хрущёва, но остаётся актуальной до сих пор.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа после 15-летней борьбы с онкологией. Фрагмент интервью артиста опубликован на просторах YouTube.
Суть фольклорного произведения, озвученного Иосифом Кобзоном, сводилась к следующему: если даже власть имеющие западных государств будут грозить России атомной атакой, она эмоционально призовёт недоброжелателей оставить её в покое. Иосиф Давыдович отметил, что матерная частушка была придумана народом ещё во времена Хрущёва, но остаётся актуальной до сих пор.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа после 15-летней борьбы с онкологией. Фрагмент интервью артиста опубликован на просторах YouTube.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:15