«Хочет убрать конкурентов»: Ольга Бузова призывает отказаться от Интернета

«А вы представляете свою жизнь без интернета? У вас я как на ладони, делюсь своими эмоциями, событиями, новостями... Раньше было все намного сложнее, не было такого открытого доступа к каждому человеку, нельзя было загуглить, найти старые записи. Сегодня же вся жизнь в телефоне. Вспомните время, когда мы считали мб, потому что интернет был роскошью. Хотя в Нью-Йорке или Лондоне интернет до сих пор дорогой, в несколько раз дороже, чем в Москве. Будьте внимательны к своей жизни, не проживайте ее в социальных сетях, учитесь отключать голову от бесконечного потока информации...», - написала Ольга Бузова у себя на страничке в социальной сети Instagram.

«Разве не понятно, что Бузова просто конкурентов хочет убрать? Сама только и живет социальными сетями! Что ты хоть решила вспомнить то тут? Я так и не понял..Хватит уже смешить всех, Оль! Потому что в последнее время уже не очень становиться то весело..», «Ушастый трольььь!!! Нос картошкой, у тебя никогда не будет мужа, ты ужасна, все что есть это инстаграмм и накрученные подписчики, 000 ума, детей у тебя тоже не будет! Потому-то ты ужасная женщина, и детям будет только стыдно!!! Пожизненно будешь свои истории снимать по 100000 раз за день. Поэтому сколько бы миллионов у тебя не было, настоящей жизни свободной и счастливой у тебя не будет НИКОГДА! Снимай и дальше обсосанные клипы и не менее отстойного холостяка!!», - продолжают активно писать недоброжелатели Ольги Бузовой в Сети.

«Ты кричала во все горло, что больше никогда не будешь выставлять свою жизнь на показ!!! А сама занимаешься этим каждую минуту!!! Брось, девонька, это... И жизнь наладиться!», - написал один из антифанатов поющей телеведущей.

«Конечно, это видно по соотношению лайков и комментариев. Многие грешат... А у Бузовой даже в «Топ-10» нет! Вот и ответ!», - заявила во всеуслышание звезда социальной сети Instagram.

«А я давно заявляла, что Ольга Бузова всё сама же и проплачивает и что все её преданные поклонники в Инстаграме накручены!!! Ольга, Ольга, сколько же можно так врать своим фанатам? Может наконец-таки признаетесь во всём всем??!!!», «Бузова, хитренькая ты конечно оказалась спору нет, но разве ж можно пользоваться тем, что такое количество подростков верит тебе? Не знаю, не знаю..Меня бы уже давно совесть съела с потрохами!!!», «Бузова, Бузова, все мы и так хорошо понимаем, что ты талантлива только в одном направлении. У тебя хорошо получается людям лапшу на уши вешать вот и всё! Жаль мне, конечно, твоих «сумасшедших поклонников»! Бестолковые они ещё, потому что маленькие! Очень надеюсь и верю в то, что скоро ты начнешь показывать им достойный пример!», - продолжают писать антифанаты Ольги Бузовой в социальных сетях.

Многими любимая начинающая певица и теледива Ольга Бузова, карьера которой «выстрелила» вследствие высокой активности в социальных сетях, решила мысленно вернуться в те прекрасные времена, когда все жили без Интернета.Ни для кого не является секретом, что на самую популярную в России инсталеди подписаны в основном подростки, которые попросту не представляют своей повседневной жизни без социальных сетей, ведь они не застали времен юности самой знаменитости.Несколько часов назад главная холостячка России заявила преданным поклонникам, что раньше делиться своими эмоциями, теми или иными событиями и новостями было куда сложнее, чем сейчас.Нужно сказать, что не все интернет-пользователи оценили такой порыв знаменитости сделать мир лучше и просто-таки высмеяли высказывания восходящей исполнительницы. По словам фолловеров, Ольга Бузова просто планирует возглавить рейтинги самых прославленных россиянок в социальной сети Instagram и даже испытает свои силы на межнациональной арене.Стоит напомнить, что не так давно в Сети появилась информация о том, что у начинающей поющей телеведущей начались проблемы с продажами билетов в различных российских регионах. По мнению экспертов, это может быть связано с тем, что певческая карьера Ольги Бузовой совсем скоро потерпит крах.Интересным является еще и тот момент, что некоторое время назад телеведущая многими любимого телеканала «Пятница» Анастасия Ивлеева обвинила звезду скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» в «накрутке» огромнейшего количества подписчиков в социальной сети Instagram.По мнению Анастасии Ивлеевой, ей не приходится даже сомневаться в том, что на деле почти все четырнадцать миллионов подписчиков Ольги Бузовой являются чистой воды фальсификацией.К слову, о том, что известнейшая поющая телеведущая является вруньей, не так давно говорил и любимый внук Народной артистки СССР Аллы Пугачевой – Никита Пресняков.